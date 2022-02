I broccoli sono una verdura di stagione che probabilmente ci terrà compagnia ancora almeno fino al mese di marzo. Buoni e nutrienti, i benefici che apportano hanno trovato conferma in studi autorevoli.

Le ricette che possiamo realizzare in cucina con questa verdura sono molte, così come i metodi di cottura indicati.

Oggi, però, vogliamo rompere la solita routine che vede i broccoli cucinati sempre negli stessi modi. Vogliamo proporre una ricetta veloce per cui ci basterà una padella e qualche ingrediente di più. Anziché al forno o gratinati, infatti, ecco dei broccoli deliziosi. Diventeranno un contorno saporito, impreziosito dall’aggiunta di un ingrediente segreto. Vediamo di cosa si tratta e come realizzare la nostra splendida idea culinaria.

Un contorno semplice ma efficace

Tra i sistemi più immediati e utilizzati per preparare i broccoli, ci sono quello al forno e la gratinatura. Anche la cottura in padella, però, si rivela altrettanto pratica. Per scostarci dalla routine che vede i broccoli finire sempre a lesso con olio e sale, proporremo una variante appetitosa con questi ortaggi.

Si tratta di broccoli in padella con olive e un pizzico di peperoncino. Si prepareranno in 5 minuti e in men che non si dica potremo dare il via alla cottura. Chi desidera dare un po’ più di sapore potrebbe aggiungere qualche cubetto di pancetta o prosciutto, in base alle preferenze, e gustare come secondo piatto. Ecco ciò che ci serve per preparare il tutto.

Anziché al forno o gratinati, ecco dei broccoli in padella croccanti pronti in 5 minuti con un ingrediente segreto

Scopriamo le dosi per 2 porzioni per il nostro delizioso piatto di broccoli con l’ingrediente segreto che sono, appunto, le olive:

1 broccolo;

8 olive nere;

1 spicchio di aglio;

peperoncino a piacere;

olio di oliva e sale q.b.

Per iniziare dovremo lavare il broccolo e ricavarne le cime. Ora possiamo scegliere se lessarle o cuocerle al vapore. Mentre le cime si ammorbidiscono, scaldiamo in una padella un filo di olio con lo spicchio di aglio e del peperoncino.

Una volta pronte aggiungiamo le cime dei broccoli e le olive agli altri ingredienti e lasciamo che prendano sapore. Aspettiamo 2 o 3 minuti al massimo prima di togliere l’olio; ricordiamoci di farlo o il nostro piatto potrebbe diventare amaro.

Copriamo la padella e finiamo la cottura facendo rosolare bene il tutto. Ora possiamo finalmente mettere in tavola e gustare il nostro strepitoso contorno di verdure.