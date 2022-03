Gestire i vari pasti durante la giornata può essere più semplice con un po’ di organizzazione. I nutrizionisti raccomandano, se è possibile, di suddividere l’alimentazione quotidiana in 3 pasti principali e 2 spuntini. Il pasto che a volte può creare delle difficoltà per scarsità di idee è quello serale. Se è inverno magari si risolve con piatti sostanziosi e caldi, mentre in primavera e in estate si predilige una cucina più fresca e leggera.

Un cibo molto versatile in ogni stagione è l’uovo. Basterebbe avere pochi ed economici ingredienti da abbinare per preparare una cena o un antipasto alternativo. Per cucinare le uova in modo sfizioso, vediamo gli ingredienti per le coppette di pomodori:

6 pomodori;

6 uova sode;

2 panini al latte;

6 filetti d’acciuga;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

aceto;

sale.

Mettere i panini in una ciotola con un po’ d’aceto e farli assorbire bene per qualche minuto. Lavare e poi togliere la calotta superiore dei pomodori, svuotarli di un po’ di polpa. Al pane ammollato aggiungere del prezzemolo tritato, un pizzico di sale, 3 uova sode e impastare. Tostare il pangrattato in una padella con dell’olio. Infine, riempire i pomodori con l’impasto di pane, coprire con le uova sbriciolandole sopra e terminare con un’acciuga e il pangrattato.

Per cucinare le uova non solo sode o in camicia ma con pomodori e altro ecco gli ingredienti segreti e 3 ricette salvacena veloci ed economiche

Per un’insalata con le uova occorrono:

4 uova;

un cespo di lattuga;

4 filetti d’acciuga;

50 g di mandorle pelate;

50 g di pane raffermo;

erba cipollina;

limone;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Lavare la lattuga, tagliarla e disporla in una ciotola. Tostare dei cubetti di pane e aggiungerli alla lattuga insieme ai filetti. Tostare le mandorle, poi tagliare in due le uova e unire il tutto agli altri ingredienti. Condire con un’emulsione formata da un po’ d’olio, succo di limone e sale. A piacere si può aggiungere dell’erba cipollina tagliata finemente.

Per finire, ecco gli ingredienti per dei cestini di pancarrè:

4 uova

8 fette di pancarrè;

6 fette di pancetta;

100 g di Emmentaler;

semi di sesamo e girasole;

sale;

4 formine in alluminio.

In ogni formina sistemare 2 fette di pancarrè in modo da formare una coppetta. Distribuire le fette di pancetta. Tagliare a dadini il formaggio, distribuirlo nei contenitori e rompere un uovo all’interno di ogni ciotolina. Insaporire con un pizzico di sale e cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Terminata la cottura, cospargere i cestini con i semi e servire.