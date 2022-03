Teniamo lontano gli insopportabili insetti con queste piante profumate e repellenti da piantare in primavera ed estate

Non vediamo l’ora che il tempo inizi a migliorare e che arrivi la bella stagione, ma le temperature più alte, purtroppo, portano anche dei lati negativi. Tra questi troviamo in particolare gli insetti: mosche, moscerini e, d’estate, anche zanzare, che non vedono l’ora di venire a infastidirci.

Come sempre, cerchiamo di scacciare questi intrusi da casa nostra, ma non è semplice farlo. Alcuni acquistano dei repellenti in negozi specializzati, ma questi hanno dei lati negativi. Innanzitutto, si tratta di composti potenzialmente pericolosi per la nostra salute e poi hanno un costo elevato.

Oggi, quindi, proviamo a dare una soluzione alternativa. Teniamo lontano gli insopportabili insetti, dunque, ma senza prodotti chimici: con delle piante profumate e repellenti. Vediamo quali sono.

Le piante che migliorano l’aria di casa

Iniziamo parlando del rosmarino, che ovviamente tutti conosciamo bene per i suoi utilizzi in cucina. Se abbiamo un angolino del giardino in pieno sole, in una zona poco umida, questa profumata pianta si troverà benissimo.

Annaffiamo il rosmarino una volta ogni due o tre giorni e assicuriamoci che il terreno sia ben asciutto ogni volta che lo bagnamo. Vedremo, così, che la pianta crescerà molto bene. Il suo profumo allontanerà gli insetti e, quando ne avremo bisogno per insaporire qualche piatto, potremo tagliarne qualche rametto.

Oltre al rosmarino, c’è un’altra pianta repellente che ha anche tantissimi utilizzi in cucina, ovvero il basilico. Esso, proprio come il rosmarino, ha un profumo molto riconoscibile, che noi adoriamo, ma che farà scappare mosche, moscerini e presto anche le zanzare.

Possiamo addirittura mischiare una manciata di foglie con 100 millilitri d’acqua per fare un ottimo repellente spray, che possiamo spruzzare dove vogliamo. Poco costoso e totalmente naturale.

Il basilico migliora anche il sapore degli ortaggi piantati vicino, quindi utilizziamolo anche per quello.

Teniamo lontano gli insopportabili insetti con queste piante profumate e repellenti da piantare in primavera ed estate

Concludiamo con la melissa officinalis, che è la pianta che contiene il componente detto citronellale, quello della pianta citronella che viene usato come repellente.

La melissa officinalis ha un buon profumo, ha un bell’aspetto con piccole foglie che ricordano un po’ quelle di menta, ma ha anche un lato negativo: è invasiva.

Bisogna quindi stare attenti a dove la piantiamo, perchè se è vero che crescendo tiene lontani più insetti, allo stesso tempo potrebbe infastidire altre piante vicine.

