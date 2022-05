A volte non è semplice rendere sfiziosi determinati cibi. Tra questi ci sono alcuni pesci o certe verdure e legumi, perché possono risultare poco invitanti. In particolare i bambini possono essere molto restii a mangiare alcuni alimenti. Ed è così che molti di noi si inventano ogni tipo di stratagemma per fare mangiare tutto ai propri bambini. In cucina, ciò che ci vuole spesso è un po’ di inventiva. Infatti, può bastare davvero poco per trasformare un cibo in un piatto spettacolare e che tutti vorranno mangiare. Oggi vogliamo concentrarci su un legume di stagione: i fagiolini.

Sebbene molti li considerino degli ortaggi, i fagiolini sono legumi ricchi di proteine e vitamina C. Siccome la loro stagione termina a settembre, possiamo conservarli per consumarli durante tutto l’inverno. Lessi o con la pasta possono essere buonissimi ed arricchire le nostre pietanze, ma oggi vogliamo suggerire una ricetta che ameranno grandi e piccini. Con pochissimi ingredienti e in poco tempo possiamo renderli super saporiti senza utilizzare il forno.

Ingredienti

300 g di fagiolini;

150 g di farina 00;

200 g di acqua frizzante fredda;

100 g di pangrattato;

sale q.b.;

500 ml di olio di semi di arachidi.

Per cucinare dei fagiolini croccanti in padella proviamo questa sfiziosa ricetta perfetta per una cena squisita in soli 10 minuti

Per iniziare, laviamo accuratamente i fagiolini con acqua corrente. Dopodiché scoliamoli, trasferiamoli sul piano da lavoro e tamponiamoli con un canovaccio o con della carta assorbente. Aiutandoci con un coltello, rimuoviamo entrambe le estremità. In un recipiente mettiamo la farina e in un altro il pangrattato. Con la farina realizziamo la pastella, dunque aggiungiamo a filo l’acqua. Mescoliamo velocemente con una frusta in modo che la pastella risulti liscia e priva di grumi. Aggiungiamo un pizzico di sale e la nostra pastella sarà pronta.

Nel frattempo, trasferiamo l’olio di semi in un tegame e facciamolo scaldare. Intanto, immergiamo pochi fagiolini alla volta nella pastella. Passiamoli nel pangrattato e, quando l’olio avrà raggiunto la temperatura ideale, immergiamoli. Basteranno circa 3 minuti per avere i nostri fagiolini croccanti e sfiziosi. Rimuoviamoli con una schiumarola e poggiamoli sulla carta assorbente in modo da ottenere un fritto molto asciutto. Saliamo a piacere i nostri fagiolini e serviamoli.

Consigli

Anziché lessi o con la pasta, questi fagiolini sono la ricetta ideale per gustare questo legume in modo diverso dal solito. Per cucinare dei fagiolini croccanti in padella questa pastella senza uova è perfetta, perché ci permette di portare a tavola un fritto molto leggero. Possiamo accompagnare questi sfiziosi fagiolini fritti a qualche salsa piccante ed arricchire la panatura con qualche spezia a piacere. Il risultato sarà comunque fenomenale ed apprezzato da grandi e piccini.

Approfondimento

Per un contorno gustoso e leggero, prepariamo queste carote croccanti in padella senza burro spendendo meno di 3 euro