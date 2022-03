In un periodo di grandi rincari, prestiamo molta più attenzione a ciò che spendiamo per fare la spesa. Acquisti più oculati ci permettono di evitare inutili sprechi e sicuramente di risparmiare. In una dieta sana ed equilibrata poi la verdura non deve mai mancare. Ed il mese di marzo vede tra le verdure di stagione le carote, un ortaggio benefico e povero di calorie. Possiamo cucinarle in molti modi diversi per realizzare sia buonissimi contorni, sia dolci deliziosi. Oggi quindi vogliamo consigliare una ricetta semplice, veloce ed economica per preparare un contorno di carote croccanti senza usare il burro. Le carote in media costano meno di 2 euro al chilogrammo e, una volta acquistate, si conservano a lungo. Quindi, a un prezzo molto basso potremo realizzare un contorno gustoso che farà felice non solo il nostro palato, ma anche le tasche.

Ingredienti

4 carote;

1 cucchiaio d’olio EVO;

5 foglie di salvia;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di aceto di mele;

sale q.b.;

1 cucchiaio di miele;

pepe q.b.;

1 rametto di rosmarino.

Per un contorno gustoso e leggero, prepariamo queste carote croccanti in padella senza burro spendendo meno di 3 euro

Peliamo le carote usando un pelapatate oppure un coltello. Laviamole con cura sotto l’acqua corrente e trasferiamole su un tagliere. Tagliamole a rondelle spesse circa 3 millimetri. Prendiamo una padella e versiamo al suo interno l’olio extravergine d’oliva.

Laviamo la salvia e il rosmarino e mettiamoli in padella insieme allo spicchio d’aglio. Lasciamo insaporire il tutto per un paio di minuti a fiamma moderata. Aggiungiamo le carote tagliate a rondelle e facciamole cuocere per circa 10 minuti con il tegame coperto.

Mescoliamo le carote ed aggiungiamo il sale, il pepe e il miele. Amalgamiamo gli ingredienti ed uniamo anche l’aceto di mele. Facciamo cuocere le carote in agrodolce ancora per circa 5 minuti a tegame scoperto. Mescoliamo per bene, rimuoviamo lo spicchio d’aglio e le nostre carote saranno pronte per essere servite.

Consigli

Queste carote in agrodolce sono perfette per un contorno gustoso e leggero da realizzare in pochi minuti. Le verdure in agrodolce accompagnano carni delicate come il pollo oppure un gustoso arrosto, o delle polpette. Non solo, questo contorno si sposa bene anche con piatti di pesce, salumi e formaggi, regalando un gusto sfizioso e mai banale. Possiamo usare quello che abbiamo in casa senza comprare altri ingredienti. Ad esempio, possiamo sostituire il miele con lo sciroppo d’acero e l’aceto di mele con quello balsamico. Il risultato sarà comunque eccellente.

