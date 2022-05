Quando visitiamo le case dei nostri amici che amano come noi le piante notiamo spesso delle similitudini con la nostra. Infatti, le persone scelgono spesso le stesse piante per arredare gli interni di casa e anche per il proprio ufficio. Di conseguenza, troveremo soltanto delle sansevierie dal colore diverso delle foglie o dei pothos con strisce leggermente diverse. Per il resto, però, queste due piante popolano la maggior parte degli interni che vediamo.

In realtà, è un vero peccato perché esistono moltissime piante che potrebbero fare al caso nostro ma che proprio non conosciamo. Infatti, oltre a pothos e sansevieria ci sono delle piante per gli interni che sono perfette per interni anche poco luminosi.

Bambù della fortuna, crassula e Beaucarnea

Non dobbiamo lasciarci ingannare dal nome, dato che il Bambù della fortuna non è un vero e proprio bambù. La sua caratteristica principale è che richiede davvero poche attenzioni dato che possiamo bagnarlo anche solo una volta alla settimana. Non sopporta la luce diretta del sole e dunque è perfetto per quell’angolo della casa che prende poca luce. La tradizione dice che questa pianta porti la felicità a chi la possiede.

Un’altra pianta che non ha bisogno della luce diretta è la crassula ovata. Sembra un cespuglio piccolo e, dato che non ama il sole, sta benissimo nei nostri ambienti interni. Inoltre, se vogliamo decorare lo spazio con una pianta che si diffonde velocemente dobbiamo scegliere la Beaucarnea recurvata. Conosciuto anche come piede di elefante o mangiafumo, si tratta di una pianta che sopporta bene la mancanza d’acqua.

Oltre a pothos e sansevieria ci sono delle piante per gli interni che stanno benissimo negli appartamenti poco luminosi

Inoltre, la Zamioculcas è una pianta che sicuramente ci farà fare una figura. Infatti, questa pianta in Italia è molto rara nelle case ma la possiamo trovare facilmente nei vivai. Ha un’origine tropicale, del sud est asiatico e ha una grande caratteristica. Infatti, necessita di pochissima luminosità ed è una specie di pianta semigrassa. Riesce a crescere praticamente ovunque e presenta delle foglie folte e lucidissime. Ha bisogno, inoltre, di pochissima acqua ed è proprio una pianta che riesce a decorare perfettamente gli interni.

Infine, se amiamo le piante di grandi dimensioni, pensiamo alla Schefflera. Pianta arbustiva che assomiglia ad un piccolo albero, ha un fogliame davvero bello ed è perfetta per il nostro salotto anche a basso costo.

