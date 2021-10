Prepariamoci ad avere coloratissimi fiori da fiaba a primavera piantando questo straordinario bulbo

Le piante sono espressione della bellezza della natura e proprio per questo ci piace circondarcene. Con l’arrivo dell’autunno e il cambio di clima dobbiamo valutare bene però quali nuove piante ci convenga prendere. Alcune infatti sopravvivono meglio durante questa stagione, come questa bellissima pianta che non è verde come le altre.

Questo però è anche il momento per piantarne alcune per avere tanti bei fiori in primavera. A tal proposito abbiamo già visto l’albero dal fascino orientale, ma non è l’unica proposta.

Prepariamoci infatti ad avere coloratissimi fiori da fiaba a primavera piantando questo straordinario bulbo.

La più insolita

Tra le diverse possibilità, ne spicca una insolita e ricercata. Poco conosciuta e poco diffusa, molto spesso non presa minimamente in considerazione.

Stiamo parlando di un bulbo che ci darà dei fiori davvero particolari, così tanto da sembrare appartenenti a un’atmosfera fiabesca e da sogno.

Il bulbo in questione è quello dell’Allium, esattamente lo stesso dell’aglio, ma nelle varietà selezionate come ornamentali.

Le inflorescenze dell’aglio ornamentale si presentano perlopiù come gigantesche sfere, simili a palloncini, formate da piccoli fiorellini dalla forma quasi stellata. Particolarmente suggestiva la specie Giganteum, con un fusto che supera il metro.

Ma ne esistono anche di più piccoli e con forme di fiori differenti, non sferici ma ad ombrello o ventaglio. Come l’Allium Carinatum Pulchellum Album, le cui inflorescenze sono tanti filamenti simili a stelle filanti.

La maggior parte hanno fiori in tonalità che vanno dal rosa al lilla e al porpora, ma alcune specie anche in bianco, giallo o blu.

L’Allium fiorisce in primavera e si mantiene tale per tutta l’estate. Porta dunque una duratura nota di colore.

Si presenta sotto forma di bulbo e il periodo ideale per piantarlo è proprio l’autunno. Va immesso nel terreno quando c’è il sole, ma non teme particolarmente il calo delle temperature.

Possiamo piantarlo sia nel terreno che in vasi. Il bulbo deve essere inserito a una profondità che sia il doppio della sua misura.

Se si decide di piantarlo in un vaso, questo deve essere abbastanza profondo, almeno 40 cm. In più è preferibile che sia rettangolare così da non far deformare le radici quando usciranno.

Poniamolo in una posizione esposta al sole.

Per piantarne più di uno, lasciamo una distanza di almeno 10 cm tra un bulbo e l’altro.

Non eccediamo con le annaffiature, poiché necessita del giusto quantitativo d’acqua. Per questo motivo infatti la terra in cui lo inseriremo deve essere drenante, poiché i ristagni lo rovinerebbero.

Non richiede particolari cure ed è molto semplice e resistente da mantenere. È infatti poco incline a prendere malattie, come queste tipicamente autunnali che possiamo prevenire sulle piante.

In più coltivandolo potremmo poi ricavare altri esemplari dal suo bulbo e moltiplicare la sua presenza.

A primavera avremo dei fiori bellissimi e particolari, davvero incantevoli. In più grazie al loro particolare aroma terranno anche lontani gli insetti.