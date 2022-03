Ancora qualche settimana, ma anche meno, e ci ritroveremo un popolo di artisti del barbecue. Nelle prime giornate primaverili si alzeranno da balconi e giardini tante nuvolette di fumo da far invidia agli indiani del West. Anche, se sarebbe onesto da dire, che l’arte del barbecue o della grigliata non sono così semplici. Chi si improvvisa spesso fa danni con le braci e addirittura con la carne. Meglio allora affidarsi ognuno al suo e lasciare che siano quelli esperti a cuocere. Semmai diamoci agli aperitivi e forniamo così il nostro contributo alla festa. Ma, c’è un modo particolare di cucinare che sta spopolando e sta arrivando anche in Italia. Anzi, probabilmente l’avremmo conosciuto prima se non ci fosse stato tutto quello che c’è stato di mezzo in questi anni. Semplicissima ma efficace, ecco la nuova tecnica che ci aiuterà nelle cotture in cucina.

Come cucinare in modo perfetto delle bistecche senza essere Master Chef

“Flip and brush” è il nome corretto di questa tecnica che arriva dal Giappone e non dagli USA, come molti pensano. È più antica di quanto pensiamo, perché nacque ancora nel secolo scorso. Una tecnica molto semplice che consiste nello spennellare di continuo la carne con una salsa e continuare a girarla fino a quando non sarà cotta completamente. Qualcuno potrebbe a questo punto stupirsi, domandandosi dove sia la novità. Eppure, secondo gli esperti, anche questa è una tecnica. E, pensiamo che stanno nascendo anche in Italia dei professionisti del settore, che vengono a noleggio a casa a preparare col “Flip and brush”.

Semplicissima ma efficace, ecco la nuova tecnica di cottura della carne che sta conquistando il Mondo e gli appassionati di cucina

Vediamo comunque il procedimento corretto di questa tecnica:

spennelliamo la carne da subito con una salsa densa e dolce, ma, attenzione a saper scegliere anche salse saporite che comunque vadano a caramellare la carne;

flip e voltiamo, brush e spennelliamo;

quando sentiamo quel leggero soffriggere sulla carne è il segnale che siamo sulla strada giusta;

avremo così una cottura caramellata e saporita, non proprio al sangue, ma evitando quelle striature di bruciato che lascia la griglia, ma che si adatterebbe solo a carni di grossa pezzatura.

Ecco una nuova tecnica di cottura che potremo sperimentare con gli amici già al prossimo barbecue.

