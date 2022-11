Sottovalutazione del 60% e dividendo del 7,81% faranno salire questo titolo azionario?

Negli ultimi anni, complice i tassi negativi o la mancanza di certezza del futuro, molti risparmiatori italiani hanno parcheggiato la loro liquidità sui conti correnti. Il recente aumento dei tassi ha fatto diventare attraenti alcuni titoli di Stato. Anche la forte discesa degli ultimi mesi dei mercati azionari, ha portato a evidenziare alcune situazioni davvero interessanti. Ci sono infatti quotate a Piazza Affari delle azioni che secondo le raccomandazioni degli analisti potrebbero presentare una sottovalutazione del 60% e dividendo del 7,81%. Ci riferiamo a Banca IFIS.

Come investire i soldi al meglio?

Rimarchiamo un aspetto importante: non tutti possono fare l’investimento azionario, perchè questo non potrebbe essere adatto alla loro situazione economica. Investire in Borsa, secondo lo studio delle serie storiche, per portare a rendimenti positivi dovrebbe basarsi su alcune regole: diversificazione geografica e lungo termine (almeno 7/10 anni).

Il conto corrente, dovrebbe essere uno strumento dove temporaneamente depositare i propri soldi. Nel lungo termine, questa liquidità viene erosa dal costo del denaro, ma anche dagli eventuali costi bancari.

Chi risparmia, in base al proprio profilo di rischio vorrebbe cercare il miglior investimento per far fruttare i propri soldi. Il rischio e l’errore, potrebbe essere quello di effettuare scelte che non siano in linea con il proprio orizzonte temporale, e con la propria situazione economica.

Ad esempio spesso, alcuni si fanno prendere la mano, e in cerca dell’affare della vita e si espongono troppo sui mercati azionari. Cosa accade spesso in queste situazioni?

Che nei momenti ciclici di ribassi, si avrà probabilmente bisogno delle somme investite, e quindi saranno costretti a chiudere quelle posizioni anche in forte perdita.

Sottovalutazione del 60% e dividendo del 7,81% faranno salire Banca IFIS

Attraverso uno screening su alcune riviste specializzate siamo andati a studiare i prezzi di questo Istituto bancario che secondo le raccomnfazionid egli analisti potrebbe presentare un certo appeal.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 12,08. Gli analisti (5 raccomandazioni) prezzano il fair value a 19,52 euro per azione. Rendimento attuale del dividendo al 7,81%. La tendenza sembrerebbe rialzista e fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 10,72, i prezzi potrebbero continuare a salire.

Una chiusura mensile e poi trimestrale superiore ai 13,99 potrebbe far archiviare con elevate probabilità la tendenza ribassista di lungo termine.