Con il freddo dell’inverno molti di noi hanno problemi alla pelle del viso, dei piedi e delle mani. Il freddo tende a seccare e a screpolare la pelle causando dolori e inestetismi. Per questo motivo è molto importante mantenere la pelle sempre idratata con creme grasse e oli per il corpo, in maniera da creare uno strato protettivo che impedisca la disidratazione.

Se ormai il danno è già fatto è opportuno correre ai ripari con una cura d’urto che ristabilisca l’equilibrio della nostra pelle e un modo c’è. Vediamo, infatti, come possiamo dire basta mani screpolate e doloranti per il freddo se useremo questo portentoso prodotto idratante.

Un ingrediente da avere sempre a disposizione

Per il benessere della nostra pelle è importantissimo nutrirla con i prodotti più adatti. Dopo ogni doccia è importante spalmare creme e oli per nutrire e proteggere la pelle, in particolare d’inverno. Mani e piedi sono le parti del corpo in cui la pelle tende a seccarsi e a rovinarsi facilmente. Per questo dovremmo riservargli attenzioni particolari.

Se ci troviamo con mani secchissime e addirittura tagliate dal freddo una soluzione possibile è effettuare un impacco con della vaselina. Questa crema derivata dal petrolio è perfetta per chi non vuole spendere dato il costo contenuto. Inoltre, non ha alcun odore ed è molto piacevole al tatto.

Tutte queste caratteristiche la rendono un ingrediente utilissimo che tutti dovremo avere a disposizione per la cura del corpo. La vaselina, poi, è portentosa perché crea uno strato protettivo che può aiutare a ristabilire l’idratazione perduta.

Basta mani screpolate e doloranti per il freddo se useremo questo portentoso prodotto idratante

Dopo aver deterso le mani sotto l’acqua possiamo effettuare un impacco con abbondante crema spalmandola bene tra le dita e in ogni piega. Ora possiamo ricoprire le mani con uno strato di cellophane, in modo che per alcuni minuti la crema rimanga a contatto con la pelle. Adesso possiamo indossare dei guanti o delle calze, in modo da tenere al caldo le mani. Lasciamo in posa almeno mezz’ora e ripetiamo per almeno tre giorni consecutivi.

Alla fine del trattamento le nostre mani saranno tornate normali, la pelle sarà morbidissima e non avremo più dolori. Per mantenere il risultato sarà importante indossare sempre una crema idratante ,in modo che le mani non si secchino. Altrettanto importante è asciugarle sempre scrupolosamente ogni volta che si lavano sotto l’acqua e dopo ogni doccia.

