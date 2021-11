Una delle prime parti del corpo che invecchiano visibilmente è il viso. Sempre attaccata dagli agenti atmosferici, è sottoposta a continui stress che possono danneggiare irreversibilmente la pelle.

Per questi motivi è importantissimo mantenere il viso idratato e nutrito costantemente, applicando i giusti prodotti nel modo corretto. Infatti, oggi vedremo che, per contrastare la comparsa delle fastidiose rughette nel contorno occhi, che ci invecchiano, dovremmo mettere la crema in questo modo. Vediamo come.

Non sempre le rughe sono permanenti

La pelle del viso è la prima che cambia aspetto quando siamo stressati, non mangiamo bene o siamo stanchi.

In molti casi quando appaiono delle pieghe nel contorno occhi non si tratta di rughe vere e proprie, ma di segni di disidratazione: sarà allora sufficiente riequilibrare l’idratazione della pelle e le “rughe” spariranno. Per fare ciò è molto importante seguire i metodi corretti e usare creme molto idratanti.

Se vogliamo fare un trattamento d’urto, dovremmo fare un semplice impacco idratante seguendo questi consigli.

Per iniziare, dobbiamo procurarci una crema idratante, possibilmente nutriente e grassa. Dobbiamo poi detergere a fondo il viso, in modo che non ci siano impurità e particelle di sporco.

Una volta fatto ciò, possiamo iniziare a picchiettare la crema nel contorno occhi con le dita. Dobbiamo abbondare di crema, in modo da ricoprire totalmente la parte interessata.

Dovremo spalmare la crema nella parte inferiore dell’occhio, a partire dallo zigomo e arrivando all’altezza della palpebra fissa. È importante effettuare un massaggio energico, in modo da favorire l’assorbimento della crema.

Ora possiamo prendere una pellicola trasparente da cucina e posizionarla attorno al contorno occhi. In questo modo la crema non evaporerà ma penetrerà a fondo nella delicata pelle del viso. Lasciamo agire il nostro impacco per almeno mezz’ora: per far passare il tempo possiamo metterci davanti alla TV oppure ascoltare della musica.

Terminato il tempo di posa possiamo rimuovere la pellicola e noteremo subito come la pelle sarà nutrita a fondo e le pieghe saranno più distese.

Possiamo ripetere quest’operazione ogni volta che la zona ci appare stanca e spenta e le rughe che denotano disidratazione appaiono.

Se vogliamo mantenere la pelle elastica e luminosa dobbiamo provare questi esercizi: l’effetto lifting è assicurato.