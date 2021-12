Usare bene lo spazio che si ha a disposizione è spesso una questione di volumi. Ci sono oggetti apparentemente poco ingombranti che invece occupano molto volume se non gestiti correttamente. In tal caso, il primo istinto sarebbe quello di liberarsene, ma con qualche accorgimento si riuscirà a risparmiare spazio.

Tra gli oggetti ingombranti ci sono gli impensabili sacchetti di plastica, che volenti o nolenti portiamo a casa dopo ogni spesa. Tuttavia, è un peccato buttarli, perché sarebbe davvero uno spreco e un male per l’ambiente e potrebbero sempre tornare utili.

Il trucco sta nel piegarli nel modo giusto per fare occupare loro poco spazio. In poche semplici mosse è infatti possibile renderli piccoli e compatti. Vediamo come.

Alcuni consigli per conservare e riutilizzare oggetti apparentemente inutili

Conservare e riutilizzare è il primo passo vantaggioso da fare per l’ambiente, ma anche per il portafoglio. Anche se qualcosa è troppo ingombrante o apparentemente inutile, potrebbe diventare con un semplice escamotage un’importante fonte di risparmio. Abbiamo visto, per esempio, come riutilizzare gli smalti per unghie induriti oppure i vecchi jeans, grazie a idee strepitose per la casa.

Ma senza troppa fatica, ecco come sfruttare al massimo anche i sacchetti di plastica, senza che svolazzino fastidiosamente in giro.

Il primo istinto sarebbe quello di appallottolarli oppure annodarli, ma così facendo occuperebbero comunque molto spazio. Ecco invece poche mosse da fare per renderli davvero più compatti.

Per conservare in poco spazio i sacchetti di plastica ecco come piegarli velocemente in poche semplici mosse

Per compattare un sacchetto di plastica, prima di tutto è necessario aprirlo bene, manici compresi, e stirarlo con le mani su una superficie piana.

Poi, piegarlo su sé stesso in tre parti per la lunghezza. Basterà piegare verso l’interno uno dei due lati lunghi comprendendo anche il manico e fare lo stesso dall’altro lato. Le due piegature dovranno essere sovrapposte come se stessimo piegando una lettera da imbustare.

Poi, piegare una parte della base del sacchetto portandola verso sinistra o verso destra per formare un piccolo triangolo. Portarla poi verso l’alto e ripetere l’operazione dall’altro lato. Ogni piegatura andrà a formare un triangolo. Continuare finché non si finisce il sacchetto.

Infine, infilare la parte rimanente del sacchetto e i suoi manici nella fessura formata all’interno del triangolo.

Per conservare in poco spazio i sacchetti di plastica ecco come piegarli velocemente in poche semplici mosse. Un altro modo per ottimizzare lo spazio in casa, soprattutto quando ce n’è poco, è stendere i panni con questo geniale trucchetto del mestiere.