Con una casa piccola o poco spazio a disposizione, stendere i panni può essere davvero problematico. I comuni stendini sono ingombranti, antiestetici e in uno spazio piccolo rischiamo di andarci a sbattere.

Una prima soluzione sarebbe asciugare i panni il più possibile prima di stenderli e, in tal caso, l’asciugatrice è indispensabile. Tuttavia, è importante saper scegliere l’asciugatrice più conveniente per salvare spazio in casa ed evitare una stangata in bolletta.

Se però non c’è assolutamente spazio per l’asciugatrice o si vuole risparmiare, ecco un geniale trucchetto del mestiere che può venire in aiuto.

Per stendere i panni in casa in poco spazio ecco il geniale trucchetto del mestiere alla portata di tutti

Per stendere risparmiando spazio, ma senza spendere troppi soldi, possiamo sfruttare una soluzione pratica ed economica. In una casa piccola, è importante sfruttare gli spazi meno usati come il soffitto e giocare con le altezze. È questo il motivo per cui bisognerebbe scegliere lo stendibiancheria salvaspazio.

Senza rinunciare alla comodità, si può infatti sfruttare prima di tutto il soffitto. Lo stendibiancheria a soffitto può essere messo ovunque, sfruttando una parte della casa che rimane per lo più inutilizzata. Per questioni di comodità, salute ed estetica, è comunque consigliabile appenderlo in bagno, magari sopra la vasca.

C’è poi lo stendibiancheria a parete, forse più difficilmente posizionabile se si hanno molti mobili pensili e verticali, ma sicuramente un’ottima soluzione alternativa. Anche in tal caso, si può sfruttare lo spazio sopra la vasca, ma anche un ripostiglio o, nei mesi caldi, la parete di un balcone.

Le tipologie di stendibiancheria salvaspazio perfette per le case piccole

Ci sono diverse tipologie di stendibiancheria salvaspazio, da scegliere in base al proprio budget e alle proprie esigenze. La prima è quella classica manuale, che permette di alzare e abbassare le asticelle dello stendibiancheria, per esempio, con una catenella. Si trovano anche stendibiancheria estensibili compatti in diversi materiali, a saliscendi oppure apribili e richiudibili come gli stendini tradizionali.

Un’idea ancora più pratica sono gli stendibiancheria elettrici che scaldano, oppure quelli regolabili tramite telecomando, da usare col minimo sforzo.

Per stendere i panni in casa in poco spazio ecco il geniale trucchetto del mestiere alla portata di tutti. Ora non ci resta che prendere le misure, liberarci del vecchio stendino ingombrante e scegliere lo stendibiancheria salvaspazio che più ci piace.

Possiamo poi sfruttare anche quest’altro trucchetto di arredamento intelligente e salvaspazio se vogliamo rendere anche la nostra cucina visivamente pulita e raffinata.

Se abbiamo l’asciugatrice, invece, ecco una soluzione geniale per evitare che le lenzuola si arrotolino e rimangano umide e stropicciate.