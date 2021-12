Quando c’è da organizzare casa nostra tutti noi amiamo sapere cosa è meglio per la salute nostra e dei nostri cari. L’igiene e la pulizia sono degli aspetti molto importanti per noi italiani, che a casa nostra vogliamo avere un ambiente sano e ordinato.

Se vogliamo mantenere pulizia e igiene in bagno, dobbiamo sapere che non tutti i tipi di asciugamani sono consigliati. In particolare, esistono alcuni colori che sono migliori di altri se parliamo di pulizia.

Oggi vedremo come scegliere i migliori asciugamani per il bagno. Infatti, non tutti lo sanno ma gli asciugamani di questo colore sono più igienici e puliti e andrebbero preferiti a tutti gli altri. Vediamo quali sono.

Poche regole importantissime

In molti di noi amano scegliere asciugamani colorati e con fantasie che si abbinino all’arredamento. In commercio esistono parure dai colori disparati, stampati o ricamati perfetti per tutti i gusti.

Se vogliamo, però, poter disinfettare la biancheria con lavaggi ad alte temperature, dobbiamo sapere che questi asciugamani finiranno per sbiadirsi e perdere lucentezza. Per questo motivo scegliere colori chiari e tinte unite è la cosa migliore.

Se avremo macchie scure, con gli asciugamani chiari potremo smacchiarli con più facilità, senza il rischio di creare macchie. Potremo usare la candeggina ed altri sbiancanti senza timore di creare disastri. Inoltre, ricami e decorazioni di vario tipo potrebbero accumulare lo sporco e rendere più difficile il lavaggio.

Non tutti lo sanno ma gli asciugamani di questo colore sono più igienici e puliti e andrebbero preferiti a tutti gli altri

Un altra caratteristica che dovremo controllare quando acquistiamo la biancheria per il bagno è il materiale in cui è realizzata.

Dovremmo scegliere solo e sempre fibre naturali, come il cotone e il lino, e lavorazioni come la spugna, il jaquard o il nido d’ape.

Dovremo evitare microfibra e materiali anche parzialmente sintetici per un semplicissimo motivo. Questi tessuti mal sopportano le alte temperature e potrebbero rovinarsi in lavatrice.

Il cotone dura molto a lungo e non soffre né le alte temperature né il contatto con detergenti aggressivi e sbiancanti ottici. Possiamo tranquillamente lavarlo a 90° per uccidere tutti i germi e con la candeggina e non si rovinerà.

Per tutti questi motivi bisognerebbe preferire asciugamani semplici, di colore chiaro e di una fibra naturale. Il classico asciugamano di spugna bianco delle terme e degli alberghi è quindi davvero perfetto anche da usare a casa nostra.

Approfondimento

