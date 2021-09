Il prezzemolo è una delle erbe aromatiche più utilizzate in cucina, ha un profumo inebriante e un sapore di una freschezza unica.

Per questo motivo non può mancare nella nostra cucina, infatti, molti di noi hanno una pianta in casa da poter utilizzare all’occorrenza.

In questo caso è importante conoscere questi piccoli trucchetti per raccogliere il prezzemolo e farlo crescere rigoglioso e in salute.

Quando l’estate sta per finire, per averne a disposizione anche nel periodo più freddo dell’anno, basterà raccoglierlo dalla nostra pianta e conservarlo adeguatamente.

Questo è il momento per conservare le nostre erbe aromatiche, per esempio per conservare il basilico per tutto l’inverno basta una sensazionale mossa a costo zero.

Per conservare il prezzemolo in inverno basta questo geniale trucchetto poco conosciuto

Ci sono diversi modi per conservare il nostro prezzemolo, molti lo congelano direttamente nel freezer e lo tirano fuori nel momento del bisogno.

Pochi sanno però che esiste un metodo per mantenere il suo straordinario sapore ed esaltarne ancora di più il gusto.

Ci serviranno solo due ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre cucine per insaporire le nostre pietanze: l’olio extravergine di oliva e il sale grosso.

Per prima cosa dovremo sterilizzare i vasetti che vorremo usare per conservare il prezzemolo.

Prepariamo un fascio di prezzemolo, puliamo i gambi, laviamoli e asciughiamoli attentamente scartando eventuali foglie rovinate.

All’interno del vasetto sterilizzato, andremo a formare degli strati sottili alternando le foglie di prezzemolo e il sale grosso.

Pressiamo molto delicatamente le foglie con un cucchiaio, terminando la composizione con uno strato uniforme di sale grosso.

Per concludere, dovremo solo più aggiungere l’olio che dovrà coprire completamente anche lo strato di sale finale.

È importante che tutta la conserva sia completamente sommersa, è consigliabile quindi premere nuovamente le foglie con il cucchiaio.

Infine, posizioniamo un dischetto di carta da forno sulla cima, chiudiamo ermeticamente e lasciamolo riposare una settimana in un posto buio e ben aerato.

In questo modo, l’avremo sempre a disposizione per insaporire verdure, stufati, salse e sughi rendendo ancora più gustose le nostre pietanze.

Consigli

In alternativa, dopo aver asciugato attentamente il prezzemolo, potremo tritarlo finemente così che risulti comunque semplice da mescolare col sale e da conservare a lungo.

Altrimenti possiamo conservare le singole foglioline di prezzemolo, prive dei gambi, in un sacchetto di plastica da riporre in congelatore per un anno al massimo.

Approfondimento

