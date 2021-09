Soprattutto durante la stagione calda, moltissime persone si ritrovano a dover fare i conti con animali ed insetti che tentano in tutti i modi di entrare dentro casa. Non soltanto chi vive in campagna ha questi problemi. Infatti, anche chi vive in contesti urbani ormai si ritrova, molto spesso, a cercare soluzioni per liberarsi di queste presenze sgradite. Tanti di questi rimedi, poi, sono anche pensate per non uccidere questi animali che, in fin dei conti, rimangono creature innocenti.

Non solo un unico scopo

La stragrande maggioranza dei rimedi naturali utilizzati per contrastare la presenza in casa di animali e insetti è determinata dall’utilizzo di ingredienti che, solitamente, utilizziamo per tutt’altro scopo.

Per questo motivo è importante e utile scoprire quanti utilizzi possiamo fare di un alimento o di un oggetto che abbiamo dentro casa. Così da non buttarlo o liberarcene prima di sfruttarlo per tutte le situazioni in cui si potrebbe rivelare utile. A questo proposito nel prossimo paragrafo vedremo come scacciare i gechi sfruttando un alimento che, per molti, si rivelerà sorprendente.

Ne basta una spolverata nei punti giusti per eliminare definitivamente i gechi da casa

Presenti soprattutto nei balconi e nei giardini durante le afose cene d’estate, i gechi sono animali che per molti possono rappresentare un fastidio o addirittura un timore. Per questo, sempre cercando di rispettarli ed evitando di far loro del male, in alcuni casi è necessario sapere come allontanarli via.

A questo proposito scopriamo come ne basta una spolverata nei punti giusti per eliminare definitivamente i gechi da casa. Incredibile ma vero, stiamo parlando del comunissimo caffè. Non tutti lo sanno, ma la polvere del caffè si rivela in grado di cacciare via i gechi e soprattutto di non farli avvicinare alle nostre abitazioni.

Il motivo è molto semplice ed ha a che fare con il fatto che il caffè mostra un effetto repellente nei confronti di molti animali, tra cui i gechi, appunto. Basterà, dunque, spargerne un po’ negli angoli strategici del terrazzo o del giardino, oltre che, ovviamente, dentro casa. Facendo sempre attenzione in caso della presenza di animali domestici, al fine di evitare che la possano ingerire inavvertitamente.

Oltre al caffè i gechi subiscono l’effetto repellente anche del pepe, che possiamo dunque utilizzare con lo stesso scopo. Riguardo il pepe, poi, già qualche tempo fa abbiamo visto come potesse essere sfruttato per un utilizzo molto simile. In particolare, infatti, avevamo rivelato il motivo per cui moltissime persone lo stavano macinando sul davanzale delle finestre.