Il limone è uno degli agrumi più utilizzati nelle cucine italiane. Con il suo colore giallo brillante, la buccia liscia o ruvida, il profumo inconfondibile e il gusto aspro.

La pianta da cui proviene è un arbusto sempreverde e ornamentale, originario dell’India e dell’Indocina. Un albero che cresce facilmente in piena terra o in vaso, e ci regala i suoi frutti anche più volte l’anno.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La pianta di limone non ha bisogno di particolari cure, ma solo di qualche piccola accortezza. Ad esempio, per ottenere limoni sani e succosi bisogna unire al terreno questo concime naturale.

Per conservare i limoni con o senza buccia basta seguire questo consiglio semplicissimo ma efficace

Il limone è importante per le sue proprietà organolettiche e per i benefici che, secondo gli esperti, apporterebbe al nostro organismo. Un frutto astringente e diuretico che aiuterebbe a prevenire alcune malattie. Inoltre, questo frutto sarebbe anche un’ottima fonte di vitamina C e di potassio. Proprio per questa sua importante funzione, il limone non andrebbe mai sprecato.

Infatti, sono tanti i metodi che ci permettono di conservare al lungo questo agrume. Prima di tutto, per evitare che marciscano immediatamente, dobbiamo stare attenti quando li acquistiamo. Infatti, non tutti sanno che per scegliere i limoni più saporiti e succosi al supermercato bisogna conoscere questi semplici trucchetti.

Una volta comprati, i limoni possono sopravvivere fuori dal frigorifero anche per una settimana, a patto che siano lontani dalle fonti di calore. Ma per conservare i limoni con o senza buccia basta seguire questo consiglio semplicissimo ma efficace.

Per evitare che i nostri agrumi marciscano o si secchino, non dovremmo far altro che avvolgere questi frutti in un canovaccio bagnato e ben strizzato. Ripetiamo l’operazione dopo qualche giorno, cambiando il panno. Questo piccolo trucchetto può anche essere utilizzato per conservare i limoni senza la buccia. In questo caso, però, i tempi di conservazione si riducono, perché non avendo la scorza di protezione, i limoni tendono a seccarsi velocemente e perdere il loro succo.

Altri metodi di conservazione

Cosa fare se vogliamo conservare un limone già tagliato?

Il metodo da utilizzare è semplicissimo. Basterà avvolgere il frutto con della pellicola trasparente, chiuderlo in un contenitore ermetico e riporlo in frigo. Ma ancora, per evitare che si ammuffisca o si disidrati, possiamo conservare il limone in un bicchiere contenente poca acqua. Facciamo attenzione a posizionare la parte tagliata rivolta verso il fondo.