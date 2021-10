Molti di noi stanno cercando di organizzarsi i prossimi periodi di ferie per ricominciare a viaggiare. C’è infatti chi progetta una fuga romantica in un piccolo borgo e chi invece vuole fare le cose in grande, prendendo l’aereo e scegliendo destinazioni lontane. L’unico ostacolo come sempre sono i soldi.

Se si vuole conciliare questa esigenza con delle abitudini di spesa ristrette, ecco un consiglio che può dare una mano. Infatti risparmiare in viaggio è molto semplice se si sfruttano queste offerte in Italia e all’estero. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo sfruttare a nostro favore queste occasioni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Effettuare un preciso calcolo dei trasporti

Ci sono molti modi per poter razionalizzare le spese e uno è monitorare gli spostamenti. Quindi se si prende la macchina è il caso di spostarsi almeno in quattro in modo da ammortizzare il costo della benzina e dei caselli. Se invece si opta per il treno è necessario iscriversi alle newsletter di Italo e Trenitalia in modo da monitorare costantemente le scontistiche che offrono.

Passiamo infine all’aereo. Ci sono vari modi per accaparrarsi i prezzi migliori. Ecco, infatti, quali sono i giorni perfetti e i trucchi da sapere per prenotare voli a prezzi stracciati. Se si vuole dare un’occhiata ai deal presenti adesso consigliamo di leggere questo articolo: “Incredibile ma vero, ecco i biglietti aerei a meno di dieci euro da accaparrarsi subito”.

Risparmiare in viaggio è molto semplice se si sfruttano queste offerte in Italia e all’estero

Passiamo però ad un’altra spesa particolarmente importante: il pernottamento. Ci sono varie piattaforme da sfruttare come ad esempio Booking o Airbnb. La prima permette addirittura di accumulare dei punti e di usufruire, dopo un uso costante, di un consistente taglio dei prezzi. Però ad ora sono presenti anche dei contributi stanziati per il turismo che permettono di soggiornare una o due notti in più in maniera gratuita. Vediamoli nel dettaglio:

in Piemonte fino al 31 dicembre si può ottenere un buono che regala due notti in strutture selezionate. È necessario però usufruirne entro la fine di giugno del 2022;

lo stesso fino a poco fa valeva per la Repubblica di San Marino che però attualmente ha esaurito i voucher;

infine la regione Lazio, se si prenota per tre notti ne regala una, mentre se ne prenotano cinque prolunga in automatico il soggiorno per altre due. La scadenza in questo caso è fissata al 30 novembre.

Approfondimento

Questa deliziosa cittadina è la più vivibile di Italia ed è perfetta per una toccata e fuga a ottobre