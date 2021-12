I cachi sono un frutto tipico della stagione autunnale e invernale. La raccolta, di solito, si conclude nel mese di novembre e da quel momento bisognerà cercare di conservarli al meglio.

Un frutto delizioso e dolcissimo che possiamo trovare in diverse varietà, dai cachi mela a quelli tradizionali.

Le differenze ci sono ma il gusto è sempre il medesimo che li rende molto amati.

Frutti molto apprezzati da chi ama i sapori dolci e un po’ meno da chi preferisce qualcosa di meno zuccherato.

Una volta raccolti i cachi dovranno essere conservati al meglio, dal frigorifero alla cantina ci sono alcuni segreti per farli durare più a lungo.

In molti, infatti, sanno che i cachi potranno essere conservati in frigorifero, nel congelatore o essiccati ma sono i trucchi che fanno la differenza.

Sono sicuramente tra i frutti più delicati da trattare con molta cura per permettere loro una lunga conservazione.

La raccolta dei cachi dovrà avvenire a frutti già leggermente gialli, da evitare quelli verdi. Infatti sarà molto difficile vederli maturare in cassetta.

Per conservare i cachi a lungo in inverno bastano questi semplici trucchetti già utilizzati dalle nostre nonne

Per evitare marciumi poco dopo averli portati a casa si consiglia di sistemarli in una cassetta da tenere in cantina o sul balcone.

Infatti, nelle zone di Italia dove l’inverno è entrato nel vivo i cachi potranno tranquillamente conservarsi anche su un balcone o una terrazza.

Per sicurezza e per tenere lontani eventuali insetti o volatili si consiglia di coprire i cachi con un telo in tessuto.

Per una maggiore durata dei cachi, inoltre, si dovrà tagliare il peduncolo dei frutti con un paio di forbici. Ovviamente, facendo attenzione a non danneggiare il frutto durante l’operazione e riponendolo a testa in giù.

I cachi mela si conserveranno più a lungo anche perché potranno essere raccolti prima dalla pianta rispetto agli altri. Raccolti da acerbi saranno perfetti da far maturare all’interno di cassette.

In ogni caso, difficilmente si conserveranno per più di un paio di mesi.

Alternativa

Tuttavia, se i nostri cachi stanno maturando troppo velocemente e non riusciamo a starci dietro potremmo optare per una composta di cachi.

Sarà sufficiente prendere e pulire i cachi prima di schiacciarli all’interno di un setaccio da cucina. Per un kg di cachi ci vorranno circa trecento grammi di zucchero da unire alla pectina.

I cachi andranno sistemati in una pentola capiente da lasciare cuocere per una decina di minuti con lo zucchero e la pectina.

La composta, poi, andrà sistemata all’interno di barattoli sterilizzati in precedenza da far raffreddare capovolti.

Ecco, quindi, perché per conservare i cachi a lungo in inverno bastano questi semplici trucchetti già utilizzati dalle nostre nonne.