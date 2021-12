Quando si avvicina l’inverno e le temperature scendono è normale cercare tepore. Ecco che stufe e termosifoni ricominciano a emanare caldo e a darci sollievo. Non tutti abbiamo caminetti a legna o altri tipi di riscaldamento simili. L’atmosfera in casa sarebbe davvero bella, specialmente durante le feste di Natale, con la presenza di un camino. Un camino evoca immagini di baite, neve, sciate e ciaspolate. Ci fa pensare a serate in compagnia con buon cibo o qualcosa di caldo da bere o un liquore, magari fatto in casa, da sorseggiare con gli amici, tra una chiacchiera e una risata.

Come fare se non lo abbiamo in mattoni? Semplice, creiamolo con del materiale diverso. Sicuramente a casa o in garage abbiamo degli scatoloni che prima o poi dovremmo buttare. Oppure ne possiamo trovare presso negozi, ormai svuotati della merce. Se ne recuperiamo un bel po’, potremo creare il nostro camino per far felici anche i bambini. Coinvolgiamoli nel lavoro, magari poi si potrebbero appendere le tradizionali calze natalizie da riempire di dolcetti.

Decorare un angolo della casa per le feste a costo zero sarà facile con questa simpatica idea di riciclo

Ci occorrono degli scatoloni, del nastro adesivo, colla, un taglierino, poi carta per pacchi, vernice bianca, rossa e marrone. Per il fondo, cartoncino nero, e per ricreare il fuoco un cartoncino rosso. Sarebbe bello avere anche dei ciocchi di legno, oppure si possono creare con del polistirolo. Ora, basterà assemblare le scatole a mo’ di ponte, lasciando, quindi, un’apertura quadrata in mezzo, frontalmente. Per dare solidità, oltre ad attaccarle l’una con l’altra con colla e nastro adesivo, si potranno mettere in quelle alla base dei pesi, come sacchetti di riso, ad esempio. Dopo averle coperte con carta da pacco e passata una mano di bianco, lasciare asciugare.

A questo punto, disegnare con la vernice rossa dei mattoni, avendo cura di lasciare del bianco attorno, come se ci fosse la malta. Per il finto fuoco, basterà ritagliare il cartoncino rosso a forma di fiamma, avendo cura di metterne dietro uno nero, come sfondo. Incollarli e posizionare il polistirolo (colorato di marrone come se fosse della legna) davanti alle finte fiamme. In caso avessimo dei legnetti o dei veri ciocchi di legna, l’effetto sarebbe ancora più bello. Se il camino è abbastanza robusto, si potrebbero mettere degli addobbi sopra e appendervi delle calze.

