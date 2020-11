Il cachi è un frutto autunnale molto amato da tutti, dolcissimo e ricco di proprietà benefiche cresce abbondantemente durante l’autunno.

Può essere mangiato come frutto ma è ottimo anche da utilizzare in cucina in marmellate e ricette gustose.

Molto dolce e morbido è ritenuto da tutti un frutto delicato e di difficile conservazione.

Come si conservano i cachi? Ecco svelato come conservare questo dolcissimo frutto per un lungo periodo

Il modo più classico per conservare i cachi è tenerli in frigorifero. Così facendo si manterranno freschi per circa 2 o 3 giorni.

Nel caso in cui si voglia conservarli per molto più tempo bisognerà optare per una cantina o un davanzale fresco, lontano da fonti di calore.

Sia in cantina che sul davanzale andranno tenuti distanti tra loro e coperti da un telo.

Così facendo sarà possibile conservarli per un mese circa, è comunque consigliato controllarli per eliminare quelli deteriorati.

Nel caso in cui si decida di tenerli a temperatura ambiente bisognerà di consumarli molto rapidamente perché tenderanno ad afflosciarsi e rovinarsi in un breve periodo.

Il consiglio che si offre per una corretta conservazione di questo frutto è di tenerli sempre capovolti perché la parte superiore, più pesante tenderà a rovinare la parte inferiore.

Per avere cachi tutto l’anno, però, i modi più diffusi di conservazione sono il congelamento e l’essiccazione.

Congelamento

Per congelare i cachi sarà necessario, in primis, scegliere dei frutti sodi e maturi.

Dopo aver staccato la parte superiore bisognerà immergerli in una pentola con acqua bollente per circa due minuti.

Dopo questa operazione andranno messi a raffreddare.

Una volta raffreddati sarà necessario sbucciarli e prelevare la polpa.

Andranno poi richiusi separatamente in sacchetti appositi per il congelamento e riposti nel freezer.

Così facendo si conserveranno per circa sei mesi.

Essicazione

Un altro metodo utilizzato per conservare a lungo i cachi è l’essiccazione.

Ma come si essiccano i cachi?

Bisognerà innanzitutto sbucciarli, tagliarli a spicchi, metterli ad essiccare al sole.

Il calore del sole farà perdere ai cachi l’umidità, quando risulteranno spicchi gommosi potranno essere inseriti in sacchetti per essere gustati successivamente.

Anche in questo caso si conserveranno per circa sei mesi.