L’allergia è una reazione anomala del nostro organismo e del sistema immunitario. Questo si sente attaccato da una sostanza inoffensiva del nostro ambiente e provoca una reazione di intolleranza.

Questi allergeni provocano una serie di sintomi infiammatori che possono presentarsi nel naso, nella gola. Ma anche nei bronchi, negli occhi e sulla pelle per finire nel sistema digestivo. I sintomi possono apparire molto velocemente in seguito all’esposizione all’allergene o possono apparire qualche giorno dopo.

Per combattere le allergie di stagione aiutiamoci con queste 3 piante poco conosciute

Per fortuna dai tempi dei tempi esistono altrettante piante che ci aiutano a combattere le allergie. L’ortica è una di queste, anche se conosciuta come pianta urticante. Questa pianta è un eccellente antinfiammatorio. Infatti, uno studio in vitro dimostra come un suo estratto inibisca i ricettori della stamina. In più blocca anche il rilascio della citosina che è infiammatoria e provoca i sintomi dell’allergia.

Un’altra pianta che ci aiuta è la piantaggine, una formidabile antistaminica naturale che può essere mischiata all’ortica. Aggiungendo anche un estratto di liquirizia si apporterà un effetto antinfiammatorio supplementare.

Un’ultima pianta poco conosciuta per curare le allergie

Per combattere le allergie di stagione aiutiamoci con queste 3 piante poco conosciute: ortica, piantaggine e infine il farfaraccio, o “petasites hybridus”.

Il farfaraccio inibisce in modo forte il tasso di stamina nella circolazione sanguigna. Soprattutto non ha alcun effetto sedativo contrariamente ai classici medicinali antistaminici.

Inoltre, annotiamoci queste altre piante aromatiche molto comuni che possono aiutarci a reprimere i sintomi più lievi. La salvia, il rosmarino, la menta e il basilico sono piante ricche di acido rosmarinico. Questo acido blocca completamente il processo infiammatorio causato dagli allergeni.

In generale facciamo attenzione al nostro sistema immunitario e rinforziamolo il più possibile per evitare dei forti sintomi di allergia. Limitare lo stress e praticare meditazione e yoga è utile anche per migliorare la salute del nostro apparato respiratorio.