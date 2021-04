La più grande scoperta della fisica moderna nello scorso secolo é stata quella di mostrarci la relatività dello spazio-tempo. Come questo concetto si applichi alla nostra vita quotidiana é ancora difficile da spiegare, ma possiamo provarci. I nostri corpi sono fatti di energia, come delle antenne emettono e ricevono onde vibrazionali che si muovono su certe frequenze. Alla fine siamo un po’ come degli strumenti che vanno accordati al fine di produrre dei suoni armoniosi.

Massaggi sonori con le campane tibetane

Un ottimo sistema per viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso le onde sonore è proprio l’utilizzo delle campane tibetane. Questi bellissimi strumenti sono dei semplici oggetti, come delle ciotole costruite in materiali diversi e di diverse dimensioni. Esse possono essere fatte in metallo o in quarzo e possono essere accordate su differenti frequenze. Il tipo di frequenze emesse provoca un diverso stato di rilassamento e una vibrazione che attiva le onde elettromagnetiche cerebrali.

Le onde che si risvegliano durante questo tipo di massaggi sonori sono generalmente le onde alfa, presenti negli stati di meditazione profonda.

Usi e benefici

Le campane tibetane si utilizzano sfregando un piccolo bastone intorno alla circonferenza della ciotola. Un altro metodo è quello del rintocco, come per una classica campana. Questo crea un rimbalzo e una spirale di vibrazioni, così come una risonanza del metallo. Tutto ciò agisce direttamente sul corpo fisico ed emotivo della persona, avvicinando la campana a 10 cm dalla zona che si vuole guarire.

Oltre ad indurre in stati di rilassamento e meditazione profondi, viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso le onde sonore riduce stress ed ansia. Può anche alleviare dolori di tipo muscolare ed osseo, in quanto le frequenze creano spesso dei suoni binaurali che armonizzano i due emisferi cerebrali. L’armonia e la calma che scaturiscono da queste immersioni rendono la nostra vita migliore e ci mettono in contatto con la nostra spiritualità.