Molte persone hanno deciso di piantare le siepi nei propri giardini o balconi, non solo per renderli più belli ma anche per altre funzioni.

Innanzitutto sono una valida barriera per il vento e per gli sguardi indiscreti dei vicini. Ed in secondo luogo sono un’ottima alternativa laddove non è possibile edificare dei muri.

Sono piante che comunque non hanno bisogno di troppe cure, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori importanti.

Per avere siepi sempre piene e vigorose bisogna eseguire questi 3 passaggi fondamentali

Una fase molto importante nella cura delle nostre siepi è la potatura, che è diversa a seconda delle caratteristiche della pianta.

In caso di fioritura sul legno nuovo, che di solito avviene entro giugno, bisogna effettuare la potatura verso la fine dell’inverno. Mentre se la fioritura avviene su rami con qualche anno di età, la potatura va fatta in autunno/inverno. Se la siepe è sempreverde, il periodo migliore per potare la pianta è all’inizio di settembre.

Pulizia, protezione ed irrigazione

Un altro intervento di manutenzione, necessario per assicurare un buon stato di salute alle nostre siepi, è quello di pulirne la base. In sostanza, bisogna togliere eventuali erbacce ed ogni tipo di materiale di scarto inutile.

Dopo di che è consigliato effettuare anche una pacciamatura del terreno con del materiale organico, per mantenere anche il giusto tasso di umidità. Questo materiale andrà posizionato ai piedi della siepe e proteggerà le radici dagli sbalzi termici.

Infine, per quanto riguarda l’irrigazione, le siepi non dovrebbero avere molto bisogno di acqua, ma dipende dai vari tipi di terreno.

In caso di terreno sabbioso, che non è in grado di trattenere l’acqua a lungo, bisogna procedere con varie irrigazioni con poca quantità di acqua. Se il terreno è argilloso, e quindi più pesante, basterà un’irrigazione abbondante.

Con il caldo dell’estate basterà ricoprire la base delle siepi con circa 10 litri d’acqua, preferibilmente di sera ed una volta a settimana.

Quindi chi possiede queste meraviglie della natura, deve sapere che per avere siepi sempre piene e vigorose bisogna eseguire questi 3 passaggi fondamentali.

