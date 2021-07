Voglia di mare e di vacanza e quindi tempo di prenotazione. Per quanti hanno in tasca il bonus vacanza, trovare il modo per impiegarlo e soprattutto il luogo può rappresentare un rompicapo. In realtà è più semplice di quanto possiamo immaginare perché ci sono dei siti appositamente dedicati che rappresentano una sorta di motori di ricerca per capire dove possiamo andare.

Per trovare strutture che accettano il bonus vacanze possiamo utilizzare questo metodo

Sei siamo degli habitué (frequentatori assidui di un luogo preciso) e non vorremmo cambiare, prima di metterci alla ricerca d’altro possiamo contattare la struttura in cui abbiamo soggiornato negli anni scorsi. Attenzione, perché ad un’eventuale conferma telefonica di accettazione del bonus, conviene far seguire un’email di richiesta scritta e attendere risposta. È una premura da adottare per evitare sorprese all’arrivo.

In generale, comunque, possiamo preparare un’email standard di richiesta di accettazione bonus. Quindi inviarla ad una serie di località turistico-alberghiere che rientrano tra le nostre preferenze.

Il criterio più veloce

Con un pizzico di elasticità e predisposizione al cambiamento e alla ricerca di mete e strutture diverse dal solito, basta consultare dei siti specifici. Il primo (solo per ordine cronologico) è ihotels.it che riporta un elenco suddiviso per regioni degli hotel che accettano il bonus vacanza. Contiene anche una guida completa all’utilizzo del bonus.

Operazione analoga è organizzata da Coldiretti che rende disponibile un file pdf in cui riporta nomi, sedi e recapito email delle strutture che accettano il bonus.

