Con il termine iperglicemia si intende una condizione in cui si registrano valori elevati di glicemia nel sangue. Questi valori devono essere maggiori a 110 mg/dl, se si tratta di un paziente a digiuno. Si possono facilmente scoprire con dei semplicissimi esami del sangue. Si parla di sintomatologia, quindi di diabete, quando si riscontrano dei valori superiori a 128 mg/dl in almeno 3 misurazioni differenti, spesso fatte in giornate diverse.

Cause e sintomi della glicemia alta

Le cause della glicemia alta potrebbero essere diverse. A prescindere dall’insufficienza insulinica legata al diabete, che invece può causare un aumento della glicemia per stress, raffreddore, scarso esercizio fisico ed eccessiva assunzione di cibo. Vi sono altre condizioni che possono indurre all’iperglicemia. Stress, febbre o infiammazioni, assunzione di alcune tipologie di farmaci come antidepressivi, diuretici, estrogeni (pillola anticoncezionale o cure ormonali). Come anche l’ipertiroidismo, pancreatite o infezioni. Potremo anche accorgerci di valori sballati nel sangue da alcuni sintomi abbastanza evidenti. Necessità di bere frequentemente, secchezza della bocca e della gola, vista offuscata. Oppure se ci sentiamo molto stanchi anche a metà giornata e la perdita di peso inspiegabile. Infine, anche infezioni alla vescica o la cistite frequente sono segnali da non sottovalutare. Questi sintomi devono essere comunque persistenti per rappresentare un campanello d’allarme grave.

Per combattere la glicemia alta e in caso di diabete, a pranzo si potrebbe mangiare questo alimento utile anche contro la stitichezza e il colesterolo cattivo

Oltre ad uno stile di vita sano e fare attività fisica settimanale, la glicemia alta si può tenere sotto controllo con alcuni particolari alimenti. In situazioni di valori momentaneamente sballati è importante comunque adottare una dieta sana, evitando magari alimenti troppo grassi e zuccherini. I legumi fanno parte degli alimenti consigliati per il controllo di questo valore nel sangue. E, alcuni esperti consigliano di mangiarli almeno 3 volte a settimana. A basso contenuto glicemico, si possono consumare anche in situazioni di diabete diagnosticato.

Fagioli, ceci, fave e lenticchie aiutano contro l’assorbimento di grassi. Sono principalmente ricchi di proteine e carboidrati e forniscono una buona dose di energia. Per questo, sono un ottimo alimento da consumare durante il pranzo, per esempio. Sono anche privi di colesterolo e sono ottimi per la salute di cuore e arterie. Per combattere la glicemia alta, questo alimento aiuta anche la regolarità intestinale e combatte la stitichezza, grazie all’alta concentrazione di fibre.