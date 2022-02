Ci avviamo verso il declino della stagione degli agrumi. Sembra un’impresa ardua riuscire a godere di questi meravigliosi frutti invernali, fonte preziosa di vitamina C, quando le temperature cominciano a rialzarsi. La scelta di farne una scorta in dispensa ci costringerebbe a un grosso spreco di denaro. Come ogni altro alimento fresco infatti anche gli agrumi se non ben conservati vengono attaccati dalla muffa e deperiscono.

La scelta giusta dal banco della frutta

Ecco che dai ricordi della tradizione ci giunge notizia di un trucco per mantenere gli agrumi, arance mandarini ma anche pompelmi e limoni, intatti nella forma e nel gusto anche per un mese.

Per prima cosa scegliamo i frutti giusti al momento dell’acquisto. Se desideriamo farne una scorta da conservare, è bene scegliere frutti non ancora completamente maturi. Solitamente oltre ad essere quelli che alla vista sono più tendenti al verde sono anche i più duri al tatto. Cerchiamo inoltre di scartare quelli che presentano dei tagli e delle crepature sulla buccia.

Una volta a casa avremmo bisogno solo di una cesta di vimini, ottenuta dunque grazie all’intreccio di rami di salice giovani, decorticati e flessibili. Attenzione che il legno non sia stato trattato con smalti tossici o materiali chimici non adatti al contatto con alimenti. Disponiamo le arance in uno massimo due strati in questo tipo di contenitore. Copriamo con un canovaccio di cotone bianco. Poniamo il tutto in un luogo fresco e possibilmente lontano dalla luce. Questo perché la vitamina C è una di quelle maggiormente fotosensibile, che si modifica quindi al contatto con le fonti luminose. Seguendo tutte le indicazioni potremmo avere arance e mandarini saporiti fino a 30 giorni dal loro acquisto.

Un trucco per mantenere le arance e i mandarini saporiti e senza muffa alla portata di tutti e che solo in pochi conoscono

Un altro trucchetto più moderno è quello di riporli in frigorifero, nell’apposito cassetto portafrutta. Ma i frutti rimarranno succosi e il gusto saporito solo a patto che si rispettino due regole. La prima è quella di impostare la giusta temperatura: 6 gradi. Gli elettrodomestici moderni di solito permettono di impostare sia i gradi di refrigerazione sia l’umidità. Quest’ultima dovrebbe arrivare al livello minimo per scongiurare il proliferare della muffa.

Non ci resta che fare scorta degli ultimi agrumi freschi che ci regala la natura.

