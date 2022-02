L’iperglicemia e quindi il diabete hanno diverse cause scatenanti. Esistono sicuramente le cause di familiarità e quelle dettate da uno stile di vita particolarmente sedentario, per esempio. In ogni caso vi è un’insufficiente produzione di insulina nel sangue o comunque una azione inadeguata. Se nel diabete di tipo 1 è assente la secrezione insulinica, in quello di tipo 2 vi è una ridotta sensibilità dell’organismo all’insulina stessa. Le conseguenze, nel lungo periodo, del diabete sono diverse e alcune particolarmente gravi, per questo è necessario tenere sempre i valori sotto controllo. Non solo noci e mandorle potrebbero portare benefici ai diabetici, scopriamo quali altri alimenti potrebbero essere d’aiuto.

Ecco cosa non assumere

Per chi soffre di particolari patologie alcuni cibi si dovrebbero evitare assolutamente, altri si dovrebbero assumere in quantità ridotta. Abbiamo da poco parlato, in questo articolo, di quali formaggi si possono assumere con il colesterolo alto. Mentre, per i diabetici, sono assolutamente da evitare gli zuccheri raffinati, dolci in grandi quantità o condimenti particolarmente grassi. Sconsigliati anche i prodotti di farine bianche come pasta e pane, meglio sicuramente i prodotti integrali e la frutta secca. Ma per quanto riguarda la frutta, sappiamo se e quanta è possibile assumerne ogni giorno?

Non solo noci e mandorle potrebbero portare benefici ai diabetici ma questa è la quantità di frutta che si dovrebbe mangiare ogni giorno

Nell’immaginario comune si pensa che anche la frutta, essendo un alimento molto zuccherino, debba essere evitata il più possibile. In realtà non è proprio così. Esistono delle tipologie che si possono mangiare tutti i giorni e alcune che sarebbe meglio evitare o comunque diminuirne le dosi. Gli agrumi avrebbero un basso indice glicemico, quindi, sarebbero un ottimo spuntino dopo i pasti principali. Mere e pere sarebbero ottime soprattutto per il loro apporto di vitamina C, antiossidanti e fibre. Le pere, in particolare, aiuterebbero a ridurre il colesterolo e a regolare gli zuccheri nel sangue. Sono anche utili kiwi, frutti di bosco, prugne e mirtilli. Per quanto riguarda le dosi giornaliere non si dovrebbero superare i 15 grammi di carboidrati/zuccheri. Quindi anche questi frutti devono essere integrati nella dieta giornaliera.

I cibi che, al contrario, andrebbero evitati sono invece melone e anguria, a causa del loro apporto di zuccheri. Le banane sono sconsigliate soprattutto se mature. Mentre ananas e datteri potrebbero essere consumati in quantità molto ridotte.