Durante la stagione fredda i cappotti sono i nostri migliori alleati per affrontare il gelo dell’inverno con stile ed eleganza.

Perfetti per essere indossati in qualsiasi momento della giornata, dal mattino alla sera, trasformano in una meraviglia anche l’outfit più semplice.

Tra i diversi trend che vedono il cappotto indossato in modo insolito troviamo quello che lo vuole sopra la tuta sportiva.

Anche se potrebbe sembrare semplice scegliere il cappotto migliore per la stagione non è affatto un gioco.

In vendita si trovano cappotti meravigliosi dal tessuto di scarsa qualità che, nel migliore dei casi, dureranno una stagione ma niente di più.

Il problema si presenta quando ci si vorrebbe regalare un bel cappotto di qualità ma si viene fermati dai prezzi proibitivi.

L’inizio del nuovo anno, però, porta con sé anche i tanto attesi saldi. In questa occasione si potranno portare a casa modelli sognati da tempo a prezzi decisamente interessanti.

Come spesso si è già consigliato, meglio scegliere un cappotto di ottima fattura che uno meno costoso ma in poliestere.

Un bel cappotto, infatti, potrà tranquillamente essere tramandato di generazione in generazione.

A molti sarà capitato, rovistando negli armadi di madri e nonne, di trovare cappotti ancora splendidi nonostante l’età. Ecco, questo è dato dall’ottima fattura.

Per combattere il freddo con stile anche a 60 anni sono questi i cappotti di tendenza da comprare scontati

Ma, quindi, cosa comprare in questi saldi invernali? Si procederà con una carrellata di modelli di buona fattura dal fast fashion all’online che soddisferanno tutti i gusti e i portafogli.

Partendo dai cappotti proposti da Zara molto interessante il cappotto cammello con taglio maschile lungo fino al ginocchio. Composto per il 50% di lana passa da 80 a 60 euro.

Sul sito di Zalando, invece, possiamo trovare diversi modelli in buon materiale e molto scontati.

Per chi cerca un classico cappotto nero sarà perfetto quello di Ralph Lauren composto dal 60% di lana. Da 389 euro a 331 euro per il modello nero mentre scende a 291 euro quello cammello.

Arket ne propone in 100% lana con lunghezza alla coscia da 250 euro a 200 euro.

Per chi ha un budget leggermente più alto un ottimo sconto si trova sul Ray Coat color nocciola di Diane Von Furstemberg da 805 euro a 402 euro.

Da ultimo molto particolare il cappotto a scacchi di Gant color chocolate Brown che passa da 484 euro a 241 euro. Ecco, quindi, perché per combattere il freddo con stile anche a 60 anni sono questi i cappotti di tendenza da comprare scontati.