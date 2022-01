Non sprecare è la parola d’ordine che ogni famiglia si ripete quotidianamente. Si cerca infatti di mettere in piedi ogni tipo di soluzione che aiuti ad arrivare a fine mese. Nell’alimentazione poi questo argomento si fa ancora più sentito perché il cibo che avanza nel piatto è, letteralmente, uno spreco. Ecco perché nel tempo le massaie hanno imparato a riutilizzare il pane vecchio e indurito e a dargli nuova vita. Ecco quali sono 3 modi facili e veloci per riutilizzare il pane raffermo con ricette gustosissime da presentare in tavola.

Salato e dolce

Il pane raffermo, se ben conservato e senza muffa, può avere una seconda vita. Anche molto gustosa.

Pane a pizza: bagnare leggermente la superficie del pane dopo averlo tagliato a fettine. Attendere che l’acqua venga assorbita del tutto. Predisporre una teglia e porvi dentro il pane. Passare su ogni fetta uno strato di salsa di pomodoro ben condita e infornare a 180 gradi. Appena il pane comincia a gratinarsi aggiungere delle fettine di mozzarella e rimettere in forno. Quando il formaggio si sarà sciolto è possibile tirare fuori e servire caldo. Il pane a pizza ha un gusto molto simile alla pizza e sarà un ottimo piatto caldo da presentare in tavola. Con le varie personalizzazioni è possibile avere un pane a pizza davvero appetitoso.

3 modi facili e veloci per riutilizzare il pane raffermo con ricette gustosissime da presentare in tavola

Frittelle di pane: invece della solita colazione a base di latte e biscotti, per i bambini sarà davvero gustoso trovare una frittella di pane dolce e profumata. È molto facile da preparare, basta organizzarsi per tempo. Immergere il pane raffermo in un piatto pieno di latte freddo. Far assorbire bene il latte in ogni fetta e tirare fuori. Il pane deve essere ben morbido. Poi sbattere un uovo, intingervi il pane e friggerlo in una padella con l’olio bollente. Appena è ben dorato e croccante il pane è pronto. Passare sulla carta assorbente e poi spargere sopra una buona quantità di zucchero. Tutti in famiglia gradiranno assaggiarne qualche pezzo.

Bruschette: un ottimo antipasto o aperitivo è quello che, sia d’inverno che d’estate, si presenta accompagnato da bruschette colorate. Il pane raffermo fa al caso nostro. Grigliare le fette di pane in forno e condire con un filo d’olio, poi accompagnare con pomodoro tagliato finemente, verdure saltate o salsine già presenti in casa. Variante più semplice e veloce delle bruschette di pane sono i crostini, basterà gratinare le fette dentro una padella calda e saranno un ottimo accompagnamento per zuppe e minestroni.