Dopo i 50 anni tutto cambia e per combattere il colesterolo bisogna seguire questa strategia

Non tutti sanno che alla soglia dei 50 anni il colesterolo cattivo tende ad aumentare anche per le donne. Queste ultime, infatti, di norma sono meno a rischio degli uomini. Tuttavia, con l’avvento della menopausa i valori cambiano inevitabilmente.

Dunque, non solo vampate e difficoltà a mantenere la linea ma per le donne questo momento è delicato anche per l’aumento del colesterolo. Le alterazioni ormonali e metaboliche possono influire su tutto lo stato di salute del corpo.

Con la menopausa si riducono i livelli di estrogeni nel sangue e aumentano i fattori di rischio.

Secondo gli esperti della Fondazione Umberto Veronesi quando il colesterolo cattivo aumenta favorisce anche la formazione di placche aterosclerotiche. Queste rendono più difficile la circolazione del sangue.

Prima di capire in che modo è opportuno comportarsi per mantenere sotto controllo il colesterolo in menopausa si consiglia la lettura di:

Per combattere il colesterolo dopo i 50 anni è questa la semplicissima strategia da seguire

Per gli esperti, per prevenire e combattere il colesterolo in menopausa bisognerebbe mettere in pratica queste regole d’oro:

a) mantenersi in forma, senza oscillazioni radicali di peso;

b) praticare sport ( anche solo una passeggiata) 4 o 5 volte a settimana;

c) mangiare pesce 3-4 volte a settimana;

d) evitare grassi animali e preferire oli vegetali;

e) ridurre gli zuccheri e optare per cereali integrali e alimenti ricchi di fibre;

f) ridurre il consumo di carni grasse e latticini;

g) ogni tanto scegliere la soia;

h) consultare il medico di famiglia per capire se e quando è opportuno ricorrere a farmaci specifici.

Dunque, per combattere il colesterolo dopo i 50 anni è questa la semplicissima strategia da seguire.