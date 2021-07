Con l’estate aumenta la voglia di freschezza anche e soprattutto a tavola, si è più attenti alla linea e si sente l’esigenza di sentirsi leggeri. Se oltre a queste esigenze poi si riesce anche ad inserire alimenti capaci di prevenire e o risolvere alcuni disturbi, ancora meglio. Ad esempio bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore , come la banana e i mirtilli. Spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa, infatti, hanno illustrato come inserire alcuni alimenti specifici nel proprio regime alimentare aiuta a prevenire e a contrastare fastidiosi disturbi. Ad esempio bastano 2 alleati a colazione per allungare la vita del cervello e prevenire l’invecchiamento.

L’attenzione verso vari e diversi alimenti, spinge moltissimi anche all’acquisto di frutti tropicali, come la papaya, un succo molto succoso e rinfrescante. E basta questo frutto antiossidante per contrastare l’invecchiamento del cuore e prevenire la demenza. Quest’oggi i nostri consulenti illustreranno i benefici che apporta il consumo di questo frutto grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti. In particolare, di licopene che appartiene alla categoria dei carotenoidi e che protegge le cellule dai danni ossidativi, prevenendo numerose malattie.

La papaya contiene molte proprietà nutrizionali, come vitamine, sali minerali, quali magnesio, ferro, zinco, potassio, fibre e importantissimi antiossidanti. Grazie poi all’enzima denominato papaina contenuto nella sua polpa aiuta la digestione, combatte la stitichezza e contrasta il colesterolo. Ad ogni modo, i benefici di questo gustoso frutto tropicale derivano principalmente dal licopene, un potente antiossidante che contrasta l’invecchiamento cellulare combattendo i radicali liberi.

Secondo un recente studio il licopene può aiutare contro vari disturbi come l’insufficienza cardiaca e neoplasie, avendo un effetto terapeutico. Inoltre, per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, il licopene può essere terapeutico contro diversi disturbi come l’Alzheimer, morbo di Parkinson, ischemia e depressione. Inoltre secondo altri studi il licopene può migliorare anche la funzione vascolare, prevenendo disturbi cardiovascolari. Pertanto se si ha voglia di un frutto dal sapore tropicale, non resta che gustare la papaya, apportando anche importanti benefici a mente e cuore.