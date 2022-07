Quando in casa il termometro segna l’aumento delle temperature, se queste si mantenessero sotto un certo livello potrebbero essere piacevoli. Una salita troppo consistente, invece, potrebbe causare disagio. E questo anche e soprattutto la notte. Se di giorno potremmo essere infastiditi dal calore, di notte la questione potrebbe complicarsi. Perché il troppo caldo potrebbe interferire con il nostro riposo. Rendendoci difficile dormire o proseguire il sonno senza interruzioni. O magari senza alzarci per cercare un po’ di fresco da qualche parte. Per contrastare il caldo notturno, gli esperti suggerirebbero alcune soluzioni.

Dormire d’estate

Dormire in estate, quando le temperature sono alte anche la notte, potrebbe risultare problematico. Gli esperti di Humanitas suggerirebbero alcuni metodi che potrebbero favorire il sonno. Come, ad esempio, una cena leggera con abbondante acqua da bere. O il fare una doccia per abbassare la temperatura corporea prima di coricarsi, indossando un pigiama leggero. A queste indicazioni, noi vorremmo aggiungere anche 3 semplici rimedi della nonna, che potrebbero aiutare a contrastare il caldo notturno.

Per combattere il caldo durante la notte 3 semplici rimedi della nonna potrebbero essere di aiuto

Per patire meno il caldo la notte e riuscire a prendere sonno, potrebbe aiutare bagnare i piedi prima di coricarsi. Le estremità corporee inumidite potrebbero, infatti, essere d’aiuto per la regolazione della temperatura del corpo. Si potrebbe quindi fare un pediluvio freddo o semplicemente lavare i piedi nel bidet. Un altro semplice aiuto contro il caldo notturno potrebbe essere quello di dormire per terra o, comunque, in basso. Questo perché l’aria calda si concentra maggiormente in alto. Si potrebbe quindi, ad esempio, spostare il materasso sul pavimento.

L’ultimo rimedio della nonna, molto semplice da mettere in atto, potrebbe essere utile per abbassare la temperatura nella stanza da letto. Si dovrebbe mettere un cesto con dei cubetti di ghiaccio davanti al ventilatore e azionare lo strumento. L’aria soffiata dal ventilatore contro il ghiaccio potrebbe raffreddare l’ambiente. Questo stratagemma si dovrebbe utilizzare almeno mezz’ora prima di coricarsi. Non dovremmo quindi farlo quando siamo a letto, ma prima di coricarci. Per combattere il caldo durante la notte, dunque, potremmo provare a sfruttare uno di questi 3 semplicissimi rimedi della nonna. Oltre che, certamente, tenere conto dei consigli degli esperti.

