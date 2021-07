Assumere frutta e verdura è fondamentale per il benessere della nostra salute grazie agli innumerevoli principi nutritivi che contengono. Molto spesso infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno descritto come un semplice ortaggio possa ridurre i rischi di importanti malattie. Infatti, “Basta questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie”.

Ma se solitamente mangiamo verdure nella maniera classica, ci stupirà sapere che non solo i frullati di frutta sono ottimi, ma anche quelli di ortaggi. Proprio come consigliato dai nostri consulenti, un frullato di spinaci, broccoli, fagiolini, sedano e ceci è particolarmente indicato per chi soffre di diabete. Quest’oggi si descriveranno gli effetti benefici di un altro estratto vegetale. Infatti per combattere colesterolo e ringiovanire la pelle non c’è niente di meglio che questa bevanda. Si tratta di un mix di pomodori, peperoni e carote. Tre ortaggi che sono un toccasana non solo per la bellezza della pelle, ma apportano notevoli benefici all’interno dell’organismo.

Bere estratti di verdura fa molto bene alla nostra salute in quanto depurano e aiutano a tenerci in forma. E a differenza dei frullati di frutta non contengono zuccheri. Sono ideali per uno spuntino, in quanto rilasciano un senso di sazietà e sono ideali per chi mangia poca verdura.

Per integrare la nostra alimentazione, e se siamo stanchi delle solite ricette, questa bevanda fa per noi. Grazie ai pomodori, questa bevanda è un ottimo alleato per la salute del cuore. Infatti i pomodori, come confermato anche da studi scientifici, grazie all’alto concentrato di licopene hanno importanti proprietà antiossidanti. Tra i molteplici effetti benefici hanno anche un ruolo cardioprotettivo. Anche le carote sono un’ottima fonte di vitamine, sali minerali e svolgono un’azione antiossidante. Grazie alle fibre, carotenoidi e betacarotene contenuti contrastano il colesterolo e fanno bene alla vista. Ugualmente importanti, dal punto di vista nutrizionale, sono i peperoni, che contrastano i radicali liberi e prevengono l’invecchiamento della pelle.

Allora per preparare la nostra bevanda occorreranno 2 peperoni rossi, 2/3 carote e 4/5 pomodori maturi. Sciacquare le nostre verdure e tagliarle a pezzi, versare il tutto nel mixer. A questo punto versare in una caraffa e mescolare bene. Si può servire freddo insieme ad un gambo di sedano, ideale per un sano e fresco aperitivo estivo.