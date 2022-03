Anche se la stagione fredda sta finalmente volgendo al termine, le temperature sono ancora basse specialmente nelle ore serali e mattutine. E quando sentiamo freddo, molti assumono una postura sbagliata. Tendiamo a stare più rannicchiati, con le spalle sollevate, la schiena curva e il collo in tensione. Questo comportamento certamente non fa bene ai nostri muscoli ed è uno dei motivi per cui molti di noi soffrono di problemi muscolari e articolari soprattutto durante la stagione fredda. Ma c’è un’altra conseguenza del freddo intenso che potrebbe avere un cattivo effetto sulla nostra salute, causando tra gli altri sintomi anche mal di testa e mal di orecchie. Vediamo di che cosa si tratta.

Mantenere la mascella in tensione non fa bene al resto del corpo

Ma di quale comportamento parliamo? Si tratta dell’abitudine, quasi involontaria, di digrignare i denti quando fa freddo. Sicuramente sarà capitato anche a noi. Quando sentiamo freddo, è normale tenere i muscoli in tensione, tra cui anche quelli della mascella. Ma l’abitudine di digrignare i denti potrebbe avere delle conseguenze negative non soltanto sui denti stessi, bensì anche sul resto della testa e su tutto il corpo. Vediamo perché.

Molti assumono questo comportamento quando fa freddo ma attenzione perché potrebbe causare mal di testa o mal di orecchie

Il problema del digrignamento dei denti si verifica nella maggior parte dei casi di notte. Ma può avvenire anche in altre occasioni, come quando siamo molto nervosi o, appunto, quando abbiamo freddo. Si chiama bruxismo e può avere delle conseguenze anche serie per la nostra salute. Digrignare fortemente i denti, infatti, può causare a lungo andare l’assottigliamento dello smalto dentario e quindi una maggiore sensibilità, oltre che una maggiore vulnerabilità alla carie. Ma possono esserci anche altre conseguenze spiacevoli.

Problemi al collo, mal di testa e mal di orecchie

Molti assumono questo comportamento quando fa freddo in maniera involontaria. Ma dovremmo cercare di evitare il più possibile di digrignare i denti. Questo comportamento, infatti, mette in tensione non soltanto la mascella, ma tutti i muscoli della testa. Può risultare quindi in dolori al collo, mal di testa, e persino mal di orecchie. Ma fortunatamente, se si verifica quando siamo svegli possiamo interrompere questo comportamento concentrandoci sul rilassamento di mandibola e mascella.

Facciamo quindi attenzione durante la giornata. Anche se fa freddo, cerchiamo di non digrignare i denti. Ma non soltanto: anche quando siamo al volante, quando siamo particolarmente concentrati, o proviamo forti emozioni tendiamo a digrignare i denti. Prestiamo quindi attenzione alle nostre reazioni per evitare questo comportamento che può avere conseguenze negative.

Attenzione anche alla salute dei nostri denti. A molti capita di sentire dolore quando mangiano degli alimenti dolci, ecco che cosa potrebbe indicare.