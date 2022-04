Per coltivare le ortensie in vaso ecco 5 errori da non commettere e in più un trucco per cambiarne il colore

Per rilassarci e distrarci a volte facciamo una passeggiata, ci incontriamo con gli amici o facciamo una vacanza. Anche in casa possiamo trovare un modo per passare un po’ di tempo in tranquillità. Coltivare un hobby, infatti, può essere d’aiuto. Uno che appassiona sempre più persone è il giardinaggio. Mettere in un angolo della casa o sul balcone dei vasi con piante di diverso tipo ci rallegra e ci impegna in modo proficuo. Terrazzi e giardini colorati e profumati sono anche l’ideale per ricevere gli ospiti.

Ci sono tante piante tra cui scegliere. Tra le preferite, oltre a rose e orchidee o anche ficus e ciclamini, c’è l’ortensia. Questa pianta è molto scenografica e il nome scientifico è Hydrangea e si deve a Linneo. Il nome con cui invece è conosciuta probabilmente le fu attribuito in seguito dal naturalista Commerson.

La pianta dell’ortensia presenta fiori riuniti in infiorescenze abbastanza sferiche chiamate corimbi.

Nel coltivarla si potrebbe incorrere in alcuni errori. Ecco quali:

mettere il vaso con questa pianta all’interno di un appartamento. L’ortensia preferisce stare in un luogo all’aperto. Meglio posizionarla sul balcone o in terrazzo, magari in un giardino;

lasciarla nel vaso dove si trovava al momento dell’acquisto. Quando si acquistano delle piantine, è sempre bene travasarle per far respirare le radici e farle crescere alla giusta distanza, senza soffocarle. Anche l’ortensia è preferibile che stia in un vaso abbastanza grande, sia per le radici che per dare spazio alla crescita dei suoi fiori;

Altri errori comuni:

innaffiarla poco. Un altro errore potrebbe essere quello di non darle abbastanza acqua. L’ortensia ha bisogno di un terreno umido ma che sia ben drenato e senza ristagni;

metterla sotto i raggi diretti del sole. Questa pianta soffre se esposta al sole e a temperature troppo elevate. Meglio la mezz’ombra o luoghi luminosi ma non con luce solare diretta. Da evitare anche le zone ventose;

non darle dei fertilizzanti. Anche se la pianta sembra essere rigogliosa, sarebbe utile darle dei concimi liquidi adatti, specialmente nei mesi caldi.

Ecco quali sono, quindi, i principali errori da evitare per coltivare le ortensie in vaso. Per quanto riguarda il colore dei fiori, può essere bianco, blu, rosa o violetto. Questo dipende dal tipo di terreno. Se basico, con pH maggiore di 6, i fiori tenderanno al rosa, se acido, con pH inferiore a 6, saranno blu. Per ortensie rosa, si potrebbe aggiungere al terreno cenere di legna o nitrato di calcio. Per farle diventare blu, invece, si potrebbero mettere fondi di caffè o pastiglie di solfato di alluminio. In genere, meglio non esagerare e nel dubbio farsi consigliare da un vivaista.

