Tra poco taglieremo finalmente la colomba pasquale e affonderemo i denti nella sua morbidezza.

Molte persone aspettano la Pasqua solo per questo momento, soprattutto per sgranocchiare la croccante glassa fatta con zucchero e mandorle.

È anche vero, però, che, se per fare le uova di cioccolato servono solo 15 minuti, la preparazione della colomba potrebbe essere decisamente più lunga. Per questo motivo sarà meglio comprarla già pronta e magari guarnirla con questa strepitosa crema morbida che stiamo per preparare.

Si tratta di una crema vellutata e gustosa, con cui potremo guarnire la colomba ma anche tutti gli altri dolci o le torte. I più golosi potranno anche mangiarla direttamente a cucchiaiate e potrà essere servita sia calda che fredda.

Gli ingredienti principali di questa crema sono i pistacchi salati, che trasformeremo in granella croccante. In più, ci servirà anche della ricotta vaccina e delle scagliette di limone.

La nostra crema sarà pronta in pochi e semplici passaggi.

Prepariamo in soli 3 minuti questa squisita crema per accompagnare la colomba pasquale, diversa da quella pasticcera o dal solito mascarpone

Quando si pensa a una crema per farcire i dolci, il pensiero va subito alla classica crema pasticcera o al mascarpone. Queste sono senza dubbio buonissime, ma sono sempre le solite ricette.

Questa crema, invece, è davvero originale e innovativa, quindi ci sorprenderà.

Ingredienti

300 grammi di crema spalmabile al pistacchio;

50 grammi di pistacchi tritati;

100 grammi di crema di cioccolato bianco;

650 grammi di ricotta vaccina;

80 millilitri di latte;

limone con buccia edibile.

Procedimento

Per preparare questa crema dovremo semplicemente mischiare il latte, la ricotta e le creme insieme, in una padella che metteremo sul fuoco.

Continueremo a mescolare il tutto aiutandoci con un mestolo, finché il composto non sarà morbido, denso e privo di grumi.

A questo punto dovremo versare in pentola anche la granella di pistacchi e infine una grattugiata di limone. Le scaglie di limone creeranno un contrasto agrodolce, che ci lascerà davvero sorpresi.

Prepariamo in soli 3 minuti questa squisita crema dolce e morbida, perfetta come guarnizione dei nostri dolci.

Ricordiamoci di metterla in frigo, per estrarla poi 10 minuti prima di consumarla. Altrimenti potremo versarla ancora calda direttamente su una fetta di colomba, per un’esperienza sensoriale davvero unica.

