5 straordinarie idee per arredare casa a Pasqua spendendo pochissimo che lasceranno gli ospiti a bocca aperta

La Pasqua è finalmente alle porte e, se abbiamo deciso di passarla a casa con amici e parenti, ci aspetta un compito fondamentale. Quello di arredare le nostre stanze con i colori e i simboli tipici di questa importante festività. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di alcune ricette per rendere straordinari i nostri menù e i migliori vini per accompagnare i piatti pasquali. Adesso è arrivato il momento di scoprire 5 straordinarie idee per arredare casa a Pasqua. Costano pochissimo e ci faranno fare una figura straordinaria.

Decoriamo l’ingresso con striscioni e ombrelli

Per arredare casa a Pasqua non abbiamo bisogno di candelabri d’argento o di altri oggetti costosi. Potrebbero bastarci del cartoncino, uno spago, un paio di forbici, un ombrello rotto e un mazzo di fiori. Se siamo abili con il fai da te e abbastanza creativi, possiamo usare dei cartoncini o dei ritagli di stoffa per creare uno striscione pasquale.

Prendiamo un paio di forbici, ritagliamo il materiale a forma di uova, coniglio o colomba. Prendiamo lo spago e uniamo insieme i ritagli. Attacchiamo lo striscione alla porta e il gioco è fatto.

Ancora più semplice creare una originalissima ghirlanda. Prendiamo un ombrello rotto che si possa ancora chiudere, mettiamoci dentro un mazzo dei nostri fiori preferiti e chiudiamolo con un nastro colorato. Non ci resta che fissarlo alla maniglia d’ingresso e gli ospiti ci faranno i complimenti per la creatività.

Creiamo un centrotavola pasquale a costo zero

Un arredamento pasquale che si rispetti non può prescindere dai colori. Soprattutto quando si parla di apparecchiatura della tavola. E se vogliamo una soluzione spettacolare praticamente a costo zero, ci servono un vaso trasparente, dei fiori e una bustina di colorante per gli alimenti. Versiamo il colorante nel vaso e piazziamo dentro i fiori. In meno di 5 minuti avremo il nostro spettacolare centrotavola.

Le uova sono da sempre il simbolo della Pasqua. E possiamo usarle anche come decorazioni. Evitiamo, però, le soluzioni scontate come le classiche uova di gallina nel cestino. Proviamo invece con delle uova di quaglia. Sono più piccole e colorate. Dipingiamole e poi mettiamole dentro dei comunissimi barattoli di vetro. Originale e decisamente economico.

Sempre con le uova di quaglia possiamo realizzare un irresistibile e coloratissimo albero pasquale. Per farlo avremo bisogno soltanto di un vaso, del solito spago e di alcuni rametti sottili. Disponiamoli nel vaso come se fossero un albero e attacchiamo ai rami le uova con il filo. Un’idea decisamente insolita ma che attirerà i complimenti estasiati degli invitati.

