Per chi vuole fare crescere alcuni ortaggi principali della stagione, adesso è il momento perfetto per coltivare i primi germogli in piena terra. Quindi, non potrà mancare nell’orto qualche piantina di melanzana e di zucchina, così da poterle mangiarle per tutta la bella stagione.

Sono infinite le ricette che potremo mettere a tavola, senza scordare la genuinità e il sapore ricco delle cose coltivate con le proprie mani. Sicuramente le nostre parmigiane avranno tutt’altro sapore con i nostri prodotti. Per non parlare della pasta con le zucchine, un classico della tradizione, che avrà un gusto da lasciare senza fiato. Ma per arrivare a raccogliere grandi quantità di ortaggi e di qualità, dovremo valutare le consociazioni possibili.

Cosa piantare nell’orto vicino le melanzane e le zucchine per ottenere un raccolto rigoglioso e prospero ed evitiamo di abbinare questi ortaggi

Non tutti gli ortaggi e le piante vanno d’accordo tra loro, per questo è importante tenere in considerazione quali specie abbinare. In questo modo aumenteremo la possibilità di trovare un raccolto ricco e abbondante, senza incontrare particolari ostacoli.

Nel caso delle melanzane, prima di tutto dovremo preparare il terreno, che dovrà essere arricchito con sostanze organiche, fertilizzante, compost o letame. Posizioniamo i germogli in un punto dell’orto particolarmente soleggiato e ricordiamo di piantarle tra loro a debita distanza, almeno 80 centimetri, perché necessitano di abbondante spazio. Non resterà che innaffiare regolarmente e con costanza, meglio se la sera tardi o la mattina presto.

Potremo mettere in prossimità delle melanzane cavoli, lattughe, fagiolini, fagioli e finocchi. I legumi in particolare la proteggerebbero dalla dorifora. Quest’ultimo è un insetto molto diffuso, il nemico numero uno dell’orto, che attacca soprattutto le solanacee. Proprio per questo motivo sarebbe meglio non mettere vicino le melanzane le patate, i peperoni o i pomodori.

Cucurbita pepo

Le zucchine hanno bisogno di un clima caldo, che non scendano sotto i 15 gradi, quindi trapiantiamo la piantina sul terreno solo quando ci saranno temperature adeguate, anche la notte. Oltre la classica vangatura, il terreno deve essere ben nutrito, anche con letame secco o maturo, e proteggiamo la pianta con pacciamatura.

Per avere delle grandi zucchine, sarebbe meglio eliminare i primi frutti che compaiono, per concentrare le energie sulla crescita. Le specie che l’aiuterebbero a essere al top sarebbero il mais e i fagioli, per questo vengono chiamate le “3 sorelle”. Riempiono lo spazio compensandosi a vicenda, in orizzontale o verticale, i fagioli, inoltre donano l’azoto alle zucchine.

Potremmo delimitare le piantine con prezzemolo, aneto, origano, nasturzi e calendule, per tenere lontano i parassiti, mentre teniamo ben lontano le patate.

Ecco cosa piantare nell’orto vicino le melanzane e le zucchine per agevolare uno sviluppo migliore e assicurarci degli ortaggi invidiabili.

Lettura consigliata

Pochi sanno quando piantare i pomodori nell’orto e in vaso e i semplici trucchi per farli crescere dolci e rigogliosi