Mantenersi in forma e in salute è importante. Spesso però si pensa di dover rinunciare ai piccoli piaceri della tavola per farlo.

Non è così. Lo zucchero raffinato è il problema di molti, inoltre non fa propriamente bene a nessuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma non c’è da disperare. Infatti, per chi vuole restare in linea senza rinunciare al piacere e per chi ha problemi con lo zucchero raffinato, questa è la soluzione alternativa, gustosa e salutare

Zucchero muscovado

Questo zucchero è uno zucchero di canna non raffinato, dal colore bruno e dal sapore intenso. Il suo gusto è vicino a quello del succo di canna da zucchero. Per farlo, si mischia con della melassa.

È originario delle Filippine, di cui sono ancora il maggior produttore, ma viene prodotto anche in Sudamerica.

Proprietà

Questo zucchero contiene molti dei sali minerali del succo di canna da zucchero stesso. Quindi possiede molte più sostanze nutritive degli altri zuccheri.

È ricco di ferro, magnesio, potassio, calcio e fosforo.

Ha notevoli proprietà antisettiche, esfolianti ed antiossidanti.

È ottimo anche per chi ha problematiche alla pelle, essendo ricco di acido glicolico.

Perché usarlo

I motivi per cui preferirlo allo zucchero semolato comune sono molti.

Innanzi tutto, se usato con accortezza, fa bene, a differenza dello zucchero semolato, che è privo di molte delle sostanze nutritive originarie.

Inoltre conferisce un sapore unico e irresistibile. Il suo gusto è davvero intenso, ma comunque delicato. Non è insapore come lo zucchero semolato, quindi è un ottimo ingrediente per la preparazione di dolci, ma è perfetto anche per dolcificare tisane e caffè.

È anche molto resistente alle alte temperature e la sua conservazione è molto lunga.

Quindi per chi vuole restare in linea senza rinunciare al piacere e per chi ha problemi con lo zucchero raffinato, ecco la soluzione alternativa ed è anche gustosa e salutare: lo zucchero muscovado.