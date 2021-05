Le fughe annerite delle piastrelle sono una vera e propria croce, perché farle tornare bianche e pulite non è semplice.

Lo sporco può essere di varia natura, a seconda del posto in cui si trova. In realtà, non esiste un unico prodotto che riesca a pulire bene qualsiasi tipo di sporco che si accumula.

Ad esempio, nella vasca e nella doccia, può essersi formato dall’accumulo di sapone, bagnoschiuma, calcare e muffa. Tra le piastrelle del pavimento si possono accumulare residui di polvere, mista a detersivi e calcare. In questo articolo elenchiamo i prodotti giusti da utilizzare per ogni tipo di sporco che si forma tra le fughe delle piastrelle per farle tornare splendenti e come nuove con il minimo sforzo e restare pienamente soddisfatte del risultato ottenuto.

L’utilizzo del prodotto adatto alla tipologia di sporco ci permetterà di avere fughe di un bianco duraturo.

Ecco i prodotti giusti da utilizzare per ogni tipo di sporco che si forma tra le fughe delle piastrelle per farle tornare splendenti e come nuove.

Le fughe del bagno

Se nel nostro bagno abbiamo delle fughe annerite dalla muffa, la soluzione per eliminarla è a base di soda Solvay e candeggina naturale.

Ecco le dosi da usare

Sciogliere 100 grammi di soda Solvay in mezzo litro di acqua, versarla in uno spruzzino e usarla per bagnare le fughe.

Per preparare la candeggina fai da te versare 400 ml di acqua ossigenata al 12% in 475 ml di acqua distillata.

Procedimento

Dopo aver spruzzato la soluzione con la soda e fatto asciugare le fughe, versare la miscela di candeggina fai da te, lasciarla agire per un ora, sfregare bene e poi risciacquare.

Residui di sporco e sapone

Possiamo utilizzare questo detergente naturale:

Ingredienti

a) 250 grammi di bicarbonato di sodio;

b) 70 grammi di sale fino da cucina;

c) 40 gocce di un olio essenziale a piacere.

Mescolare bene gli ingredienti e versare in una bottiglietta. Versare sulle fughe, grattare con uno spazzolino e sciacquare.

Residui di calcare

Ingredienti

a) 400 grammi di acqua;

b) 150 grammi di acido citrico;

c) 20 grammi di detersivo per piatti.

Procedimento

Sciogliere l’acido citrico nell’acqua e versare il detersivo per piatti.

Mettere il tutto in uno spruzzino, spruzzarlo sulle fughe, farlo agire per un ora e risciacquare.