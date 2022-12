Come scegliere facilmente le tende per tutta la casa anche in base alla propria personalità

Ecco come scegliere le tende per ogni stanza della casa tenendo conto di quali vanno di moda e quali sono più adatte per finestre o porta finestre. Inoltre, come devono essere le tende in base alla nostra personalità?

Quando si cambia casa o si decide di rinnovare l’ambiente in cui si vive da tanto tempo, la scelta delle tende viene tenuta sempre alla fine. Non è così facile individuare quelle adatte alla stanza. Bisogna tenere conto dei colori, dei tessuti e degli altri elementi di arredo.

Le tende attirano un po’ di frustrazione da parte delle persone perché non sempre si sa come lavarle, come sbiancarle, come evitare le pieghe. Tuttavia, ci sono anche gli appassionati che non vedono l’ora di sceglierle e di decidere cosa abbinare e come abbellirle per valorizzare al meglio una stanza.

Vedremo, quindi, come scegliere facilmente le tende per tutta la casa ma tenendo conto anche del carattere di chi la abita. In questo modo si potrà vivere in un ambiente ideale e provare un maggiore senso di benessere.

Circondarsi di cose che fanno bene al corpo e alla mente è fondamentale, come lo è aggiungere qualche pianta da appartamento per completare il tutto.

Come scegliere facilmente le tende per tutta la casa prestando attenzione al proprio carattere e ai propri gusti

Ultimamente i colori di tendenza sono stati quelli neutri e sobri. Le tende che vanno di moda sono quelle di colore beige, bianco, tortora, sabbia e rosa. Le forme sono quelle orientali e geometriche. Ma non mancano dei punti con colori più accesi come il blu o il verde.

Tenendo conto delle nuove tendenze, tuttavia, è possibile scegliere i colori in base al proprio carattere, alla propria personalità e ai propri interessi. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

natura : per chi ama le piante, i prodotti che la natura offre, stare tanto tempo all’aria aperta, i materiali più adatti sono il lino, il cotone o la seta in colori tenui che possano aumentare la luminosità della stanza;

: per chi ama le piante, i prodotti che la natura offre, stare tanto tempo all’aria aperta, i materiali più adatti sono il lino, il cotone o la seta in colori tenui che possano aumentare la luminosità della stanza; colori scuri : se la personalità ci porta a preferire le tinte più scure, allora c’è un colore che torna spesso di tendenza che è il rosso marsala; riesce a dare un tocco di calore anche se abbinato a colori più tenui o freddi;

: se la personalità ci porta a preferire le tinte più scure, allora c’è un colore che torna spesso di tendenza che è il rosso marsala; riesce a dare un tocco di calore anche se abbinato a colori più tenui o freddi; fantasie : motivi geometrici sono sempre quelli che vanno di più, ma ci sono anche motivi legati alla natura, con foglie, rami e fiori; questi ultimi, in particolare, sono sempre belli da vedere e si possono scegliere di diversi colori;

: motivi geometrici sono sempre quelli che vanno di più, ma ci sono anche motivi legati alla natura, con foglie, rami e fiori; questi ultimi, in particolare, sono sempre belli da vedere e si possono scegliere di diversi colori; riciclo: se il nostro carattere ci porta verso la sobrietà, l’attenzione a non sprecare e valorizzare le cose vecchie, ecco cosa fare con le tende vecchie di mamma o di nonna; pizzo e mantovane si possono integrare con tessuti nuovi per creare qualcosa di artistico.

Le più adatte per finestre e porta finestra

Per una finestra normale, a seconda del tessuto scelto, in generale la tenda deve essere un po’ più larga della finestra. Per una porta finestra, invece, le soluzioni più indicate sono tende veneziana oppure tende a rullo. Solo in questo modo si può avere la possibilità di aprire e usare la porta.