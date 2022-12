Per chi ama fare carriera e guadagnare molto ecco l’ambito concorso della banca delle banche italiane

Chi non ha mai sognato di lavorare a tempo indeterminato presso una banca, magari in un istituto di rilievo internazionale? La Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre riporta un nuovo bando della Banca d’Italia per l’assunzione di 60 unità. Vediamo quali sono i termini di candidatura e come fare domanda per partecipare.

Nello specifico si tratta di 3 selezioni tese all’assunzione a tempo indeterminato di:

30 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali;

20 esperti con orientamento economico-finanziario;

10 esperti con orientamento nelle discipline statistiche.

Detta diversamente, per chi ama fare carriera e guadagnare molto ecco l’ambito concorso per lavorare presso la Banca d’Italia.

I requisiti per il concorso della Banca Centrale della Repubblica Italiana

La partecipazione è ammessa ai candidati con laurea magistrale/specialistica con votazione di almeno 105/110 o equivalente. Possono concorrere le classi di studio LM-77 o 84/S, la LM-16 o 19/S, la LM-56 o 64/S, la LM-52 o 60/S, la LM-62 o 70/S. Poi ancora troviamo la classe 91/S, la LM-82 e la LM-83, poi LM-40 o 45/S, la LM-17 o 20/S, la LM-31 o 34/S.

Parimenti può accedere chi possiede il diploma di laurea con punteggio di almeno 105/110. Le classi di studio ammesse sono Economia (e Commercio o Politica), Scienze politiche o Internazionali, Statistica, Matematica, Fisica, Scienze strategiche.

Possono partecipare altresì i laureati con un titolo di studio equiparato a uno dei titoli su esposti.

Passando ai requisiti generali troviamo la cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE o in linea con le deroghe di Legge in materia. Poi l’idoneità fisica alle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici, il non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da andare a svolgere.

Per chi ama fare carriera e guadagnare molto ecco l’ambito concorso indetto dalla Banca d’Italia

I candidati potranno fare domanda solo per una delle 3 selezioni in corso. Le istanze di partecipazione vanno inoltrate online tramite l’applicazione presente sul portale istituzionale. Infine i termini di invio sono per le ore 16.00 del 21 dicembre, mentre il giorno dopo scadono quelli per i 315 posti presso l’Arsenale di Taranto e per un altro concorso.

Il bando prevede un eventuale test preselettivo per ciascuno dei concorsi nel caso in cui le domande pervenute siano superiori alle 3.500 unità. Il test sarebbe articolato in due sezioni per l’accertamento della lingua inglese (massimo 35 punti) e delle materie della prova scritta (massimo 65 punti).

Le prove vere e proprie si terranno a Roma e consistono in una prova scritta e una orale sulle materie indicate negli allegati di cui al testo ufficiale. L’esame scritto prevede lo svolgimento di 4 quesiti a risposta sintetica e di un breve elaborato in lingua inglese. I quesiti li sceglie il candidato tra quelli proposti dalla Commissione.

Per tutti gli eventuali dubbi e/o dettagli invitiamo il Lettore a consultare integralmente il testo ufficiale della selezione.