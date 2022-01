Abbiamo già visto i requisiti e i termini di scadenza dei 2.818 posti a tempo presso vari Ministeri e l’Avvocatura di Stato. In questa sede analizzeremo alcuni dei concorsi indetti da Enti locali e ASL lombarde ed emiliane, apparsi sulle ultime Gazzette Ufficiali.

Anticipiamo solo che queste splendide città d’arte tra Lombardia ed Emilia offrono lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.

La Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio

Sono cinque i bandi del Comune di Como (Lombardia) per complessivi 26 posti a tempo indeterminato. Nel dettaglio si tratta di:

n. 9 istruttori area amministrativa, categoria C, di cui 3 posti riservati ai volontari delle FF.AA.;

n. 2 istruttori area informatica, categoria C;

n. 10 posti di agente di polizia locale, con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, per l’area vigilanza;

n. 4 istruttori direttivi area economico-finanziaria, cat. D, con riserva di 1 posto a favore dei militari;

n. 1 istruttore direttivo area informatica, categoria D.

Tutti i concorsi sono per soli esami e, tranne nel caso dei 10 posti di agente di polizia, sono a tempo indeterminato. Le istanze andranno inoltrate da remoto, entro il 10 febbraio.

A seguire troviamo invece i 2 bandi indetti in forma congiunta delle AUSL di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza e l’AOU di Modena. Anche in questo caso la scadenza per le candidature è fissata al 10 febbraio e i 2 concorsi sono per titoli ed esami. Nel dettaglio i posti messi a concorso riguardano:

n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, cat. D;

n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D.

La Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio

I 3 bandi indetti dall’AUSL di Piacenza mirano a:

alla stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di 11 posti di vari profili professionali e discipline per diversi dipartimenti;

all’assunzione (concorso pubblico in forma aggregata) di 6 collaboratori professionali sanitari, fisioterapisti, categoria D;

alla copertura di 4 assistenti sanitari (anche in questo caso il concorso è in forma aggregata).

Le domande vanno prodotte online, collegandosi al link presente sul portale dell’AUSL di Piacenza. Il termine per l’inoltro, invece, è fissato per le ore 12.00 del 17 febbraio. Scadono il 20 febbraio, invece, le domande per gli 82 posti a tempo indeterminato e la cui selezione è curata dall’Azienda Zero di Padova.

Queste splendide città d’arte tra Lombardia ed Emilia offrono lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego

Infine l’ultimo bando rimanda alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio. In questo caso evidenziamo il concorso dell’AUSL di Modena per 26 collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D. Si tratta di una procedura concorsuale (per titoli ed esami) congiunta tra varie ASL del territorio.

Oltre ai requisiti generali, si richiede il diploma di laurea in Infermieristica o diploma universitario di Infermiere (o equipollenti) e relativa iscrizione all’Albo professionale.

Le domande, corredate dei documenti prescritti, andranno inviate online entro il termine delle ore 12.00 del 21 febbraio.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del o dei bandi di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

