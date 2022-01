Abbiamo già illustrato i dettagli del bando del Ministero della Giustizia per complessivi 140 funzionari contabili, con scadenza 27 gennaio. Anche in questa sede presenteremo altri 6 bandi indetti dall’Azienda Zero di Padova (AZP) e prossimi alla scadenza. Si ricercano dirigenti e collaboratori professionali sanitari, ossia infermieri ed igienisti dentali. Tuttavia, spicca la selezione degli infermieri in quanto riguarda ben 752 unità da assumere. Presentiamo i passaggi chiave dei vari bandi.

Attenzione perché scade tra soli 7 giorni il concorso pubblico per 752 collaboratori a tempo indeterminato

I concorsi apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre riguardano i seguenti profili:

n. 13 dirigenti medici, disciplina di psichiatria;

n. 4 dirigente medico veterinario;

n. 24 dirigenti medici, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio;

n. 4 posti di dirigente biologo;

n. 752 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D;

n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario, igienista dentale, cat. D.

Tutti i posti sono a tempo indeterminato e, quanto ai profili dei dirigenti, anche a rapporto esclusivo. La procedura di selezione viene condotta dall’AZP per varie aziende sanitarie venete.

In tutti i casi le domande andranno prodotte in remoto, tramite la procedura telematica sul portale istituzionale. La data di scadenza è prevista per il 31 gennaio.

La selezione dei 752 collaboratori professionali sanitari, infermieri

Anche il concorso per infermieri è svolto da AZP ai soli fini procedurali. In questo, in particolare, la ripartizione dei futuri assunti sarà la seguente:

20 posti nell’azienda ULSS Dolomiti;

80 posti nell’azienda ULSS Marca Trevigiana;

30 posti nell’azienda ULSS Serenissima;

110 posti nell’azienda ULSS Veneto Orientale;

30 posti nell’azienda ULSS Polesana;

140 posti nell’azienda ULSS Berica;

30 posti nell’azienda ULSS Euganea;

30 posti nell’azienda ULSS Pedemontana;

183 posti nell’azienda ULSS Scaligera;

26 posti nell’azienda Ospedale-Università Padova;

50 posti nell’azienda Ospedale-Università Integrata Verona;

23 posti nell’Istituto Oncologico Veneto.

Termini e modalità di inoltro delle istanze

I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale concorrere (più una seconda opzione in alcuni casi), e non potrà essere modificata. La selezione prevede inoltre delle riserve di posti a beneficio dei volontari delle FF.AA.

La partecipazione al bando è subordinata al pieno possesso dei requisiti generici per l’accesso al pubblico impiego. Inoltre i requisiti specifici di ammissione prevedono il possesso della Laurea Infermieristica (o equipollenti) e l’Iscrizione all’Albo.

Ai candidati è richiesto un contributo spese per la partecipazione al concorso, pari a 15 euro. Le istanze andranno prodotte e inviate online, insieme ai documenti da allegare digitalmente alla domanda. Tuttavia, attenzione perché scade tra soli 7 giorni il concorso pubblico per 752 collaboratori a tempo indeterminato. Pertanto occorre affrettarsi per non perdere questa speciale occasione.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse, per tutti i dettagli del caso.

