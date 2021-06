Se è vero che una ciliegia tira l’altra è anche vero, anche se in molti non lo sanno, che più ne mangiamo e più facciamo del bene all’organismo. Non solo per le proprietà insite nelle ciliegie (di cui abbiamo parlato qui), ma perché mettendo da parte i piccioli e i noccioli accumuliamo un piccolo tesoro. E se eravamo abituati a gettarli nella spazzatura, è bene smettere subito. Non butteremo mai più i piccioli e i noccioli delle ciliegie perché conservandoli possiamo prepararci questo elisir di lunga vita che allevia fastidi e dolori. Vediamo insieme come prepararlo e quali vantaggi porta.

Gli incredibili benefici dei piccioli e dei noccioli di ciliegia

Gli “scarti” della ciliegia sono in verità doni preziosi che la natura ci ha concesso. I noccioli hanno la proprietà di rilasciare calore. Per questo motivo sono spesso usati per riempire cuscini terapeutici per la cervicale, contro i dolori mestruali o per rilassare i muscoli tesi. I piccioli, o peduncoli (per intenderci, il rametto che la connette all’albero), portano numerosi benefici all’organismo. Sono dei diuretici naturali, oltre che degli antinfiammatori. In più, sono in grado di rompere le cristallizzazioni di acido urico che causano l’artrite. Come se non bastasse, abbassano lipidi e trigliceridi presenti nel sangue e regolarizzano il ciclo del sonno. Per godere di tutti questi benefici dobbiamo conservarli in un certo modo, al fine di prepararci un vero e proprio elisir.

Non butteremo mai più i piccioli e i noccioli delle ciliegie perché conservandoli possiamo prepararci questo elisir di lunga vita che allevia fastidi e dolori

Per preparare una tisana benefica a 360 gradi con i piccioli e i noccioli delle ciliegie, dobbiamo per prima cosa conservarli nel modo giusto. Laviamo bene i noccioli, così che non presentino più residui del frutto. I piccioli, invece, lasciamoli essiccare (meglio se al sole), poi rompiamoli e conserviamoli in un barattolo di vetro.

Per preparare la tisana, abbiamo bisogno di un cucchiaio di piccioli essiccati, qualche nocciolo e un cucchiaino di miele. Scaldiamo l’acqua e mettiamo piccioli e noccioli in ammollo grazie a un infusore. Lasciamo l’infuso per almeno 5 minuti. Aggiungiamo il miele e mescoliamo. Avremo una tisana che conserva l’aroma della ciliegia e ne moltiplica le proprietà benefiche.

