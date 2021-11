La frittata è sempre il piatto vincente quando si va di fretta. A meno che non si abbia qualche intolleranza con le uova, è un piatto ricco di nutrienti e che non incide molto sulla spesa. Inoltre, si prepara abbastanza velocemente e non richiede passaggi particolarmente difficili. Così, per chi ha poco tempo e molta fame ecco la frittata super gustosa e veloce con pochissimi ingredienti.

La scamorza e la provola

Per preparare questa gustosissima frittata potremmo utilizzare indifferentemente o la scamorza, oppure la provola. Qualche volta questi due prodotti si confondono, perché in qualche modo si assomigliano.

La differenza è che con la scamorza si utilizza il latte di mucca, ma in Campania e non solo, qualche volta anche il latte di bufala. La differenza con la provola è il tipo di lavorazione. La scamorza, infatti, dopo la lavorazione, viene messa in acqua per mezz’ora, prima di continuare con il processo di stagionatura. La provola, invece, è un formaggio interamente a pasta filata e senza stagionatura.

Poiché la scamorza è sottoposta al processo di stagionatura, è un formaggio che risulta più gustoso. In molti casi viene anche affumicata, processo che ne accentua i sapori. Utilizzando, perciò, la scamorza per preparare la nostra frittata, avremo un alimento molto ricco da un punto di vista gustativo.

Inoltre, da molti l’uovo è considerato come un alimento completo. Quando si utilizza in una frittata, in genere, si aggiungono altri ingredienti che ne arricchiscono la capacità nutritiva. Provola e scamorza sono dei derivati del latte e perciò ricchi di proteine. Contengono anche lattosio ma in proporzioni più basse rispetto al latte. Vediamo allora la preparazione di questa frittata alla scamorza. Uova e scamorza sono i 2 ingredienti di base.

Ingredienti

6 uova;

70 gr scamorza;

cipolla;

1 ciuffo di foglie di basilico;

1 noce di burro;

sale e pepe.

Preparazione

Prepariamo la scamorza tagliandola a fettine sottili. Poi prendiamo le uova in una ciotola bassa e le sbattiamo. Aggiungiamo la scamorza e amalgamiamo.

Spezzettiamo le foglie di basilico e affettiamo a rondelle la cipolla. Aggiungiamo il tutto alle uova, poi salando e pepando a piacere.

Facciamo sciogliere il burro in una padella antiaderente, senza farlo bruciare. A questo punto versiamo il battuto e facciamo cuocere su entrambi i lati. Da consumare ben calda, anche in mezzo ad un panino.

Avremo una frittata autunnale gustosissima, nutriente e preparata in pochissimo tempo.