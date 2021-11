Il costo della vita è sempre stato alto negli ultimi anni, ma a seguito della pandemia le difficoltà sono aumentate per tutti. Tuttavia, ci sono famiglie che faticano più di altre ad arrivare a fine mese e sbarcare il lunario.

Tra le tante misure messe in campo dal Governo per far fronte a determinate necessità ce n’è una di cui si sta discutendo in questi giorni.

Sono state definiti, nelle ultime ore, alcuni dettagli riguardano il beneficio istituito dal Ministero per la Famiglia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’intervento è contenuto all’interno del Family Act e potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a tanti. La notizia ancor più bella è che ci saranno probabilmente alcune maggiorazioni in presenza di situazioni particolari.

Dallo Stato arrivano fino a 260 euro al mese per chi ha figli, ecco tutti i dettagli

La misura di cui stiamo parlando è l’assegno unico universale. Un beneficio stanziato dallo Stato per ciascun figlio a carico.

In alternativa alla semplice e classica erogazione economica si potrà godere dell’Assegno anche come credito d’imposta.

L’importo sarà determinato in base al valore dell’ISEE, sulla falsariga del beneficio dell’Assegno Unico Temporaneo erogato negli scorsi mesi in attesa di quello universale.

La legge delega è stata approvata in Senato lo scorso 30 marzo ed entro la prossima settimana è prevista la chiusura dei “giochi”. Da quel momento, infatti, sono scattati i 12 mesi per la definizione del decreto attuativo da parte del Governo.

Ci siamo quasi dunque, l’approvazione è dietro l’angolo ed è bene che le famiglie inizino a raccogliere informazioni e direttive.

Dallo Stato arrivano fino a 260 euro al mese per chi ha più di un figlio, ecco tutti i dettagli che finora sono trapelati.

Quanto, quando e come

Come abbiamo anticipato il valore dell’assegno sarà stabilito in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare e tenendo conto di altre condizioni.

Dovrebbe essere compatibile con il percepimento del Reddito di Cittadinanza e sarà definito anche in base all’età dei figli a carico.

Le somme delineate dovrebbero essere queste:

per chi ha un reddito alto l’importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 euro a figlio;

per i redditi più bassi l’importo dell’assegno unico sarà di circa 175/180 per ogni figlio;

dal terzo figlio l’assegno unico potrà arrivare fino a 250/260 euro sempre per i redditi più bassi.

L’inizio dell’erogazione è slittato a marzo 2022 per consentire alle famiglie di regolarizzare l’ISEE, ma le domande si potranno presentare già da gennaio.

La bella notizia è che saranno previste delle maggiorazioni qualora entrambi i genitori lavorino; un’accortezza che vuole favorire ed incentivare l’impiego femminile.

Approfondimento

Occasione d’oro a tempo indeterminato per 298 tra laureati e diplomati con questo concorso senza prova preselettiva