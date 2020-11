Potreste mai immaginare che un frutto possa contenere proteine? Eppure c’è un frutto che ha questa qualità, quella di apportare proteine con tutti gli aminoacidi essenziali. Ma questo è solo uno dei molti benefici che hanno le bacche di Goji. Prima di continuare nell’elenco dei benefici effetti, vediamo cosa sono e quali unici benefici, tra tutti i frutti, offrono le bacche di Goji.

Sono ricche di sostanze che rallentano l’invecchiamento e giovano all’organismo

Cominciamo col dire che sono soprannominate il frutto tibetano della longevità. Questo dovrebbe fare facilmente intuire qual è la prima qualità delle bacche di Goji. Nascono sugli altopiani del Tibet, a 3.000 metri, ma si trovano anche in Mongolia. Sono un frutto rosso che richiama alla mente la ciliegia, anche se rispetto a questa ha una forma più allungata. Le qualità delle bacche di Goji derivano da alcune caratteristiche molto particolari e con effetti benefici per l’organismo. Prima di tutto sono ricche di vitamina A, B e C, inoltre contengono fino a 18 aminoacidi essenziali.

Questi frutti danno benefici unici e spettacolari al nostro organismo e nessuno lo sa

Ma la qualità in assoluto più apprezzata è la presenza di antiossidanti in grande quantità. Gli antiossidanti hanno la proprietà di rallentare l’invecchiamento dei tessuti del corpo, degli organi e degli apparati. Ecco perché le bacche di Goji sono chiamate il frutto della longevità. Ma hanno un’altra caratteristica importante. Sono frutti che contengono zuccheri complessi che vengono assorbiti lentamente dall’organismo. Inoltre hanno la proprietà di rallentare l’assorbimento di altri zuccheri ingeriti. Quindi sono perfetti per una dieta ipocalorica ma ricca di energia. Non a caso sono consigliati a colazione o come spuntino perché hanno anche la caratteristica di essere sazianti. Per tutte queste ragioni questi frutti danno benefici unici e spettacolari al nostro organismo e nessuno lo sa.

