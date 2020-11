Chi non vorrebbe essere sempre giovane, mantenere un aspetto fresco, brillante. Purtroppo gli anni passano e l’elisir di lunga vita non è stato ancora trovato. Ma anche se lo trovassero, vivere più a lungo non significa necessariamente non invecchiare. Di seguito sveliamo tre trucchi che funzionano per rallentare l’invecchiamento.

Tre trucchi che funzionano per rallentare l’invecchiamento

Ci possono essere degli espedenti che permettono di rallentare l’invecchiamento. Non solo dell’aspetto, ma anche dell’intero organismo. Non parliamo di lifting, o interventi vari per apparire più giovani. In questo articolo parliamo di consigli, tre trucchi che funzionano per rallentare l’invecchiamento, apparire più giovani e avere un organismo che invecchia più lentamente.

Dal portale del Ministero della Salute apprendiamo che si può ritardare l’invecchiamento con uno stile di vita orientato a questo obiettivo. E che uno stile di vita sano, che porta non solo longevità ma ritardo nell’invecchiamento, deve essere preparato per tempo.

Bene, ma come ci si prepara per tempo? Quale stile di vita occorre adottare? Quali espedienti perseguire per rallentare il processo di invecchiamento?

Primo trucco: seguire una dieta anti age

Il primo trucco da seguire è una dieta ipocalorica. Alcuni di ricercatori ha dimostrato i benefici di una dieta con poche calorie, con un esperimento sulle scimmie. Una riduzione del 30% del fabbisogno calorico, ha permesso alle scimmie che l’hanno seguita, di vivere più a lungo di altre con dieta regolare.

Sempre in ambito di dieta, è consigliato bere alcolici con moderazione. Il vino rosso è preferibile a birra e alcolici. Fa bene bere the e, secondo uno studio dei ricercatori svedesi Lars Wilhelmsen, Mikael Dellborg, Lennart Welin, Kurt Svärdsudd, anche caffé.

Gli altri due trucchi anti age

Il secondo trucco è adottare uno stile di vita adatto a una vita longeva. Il sonno prima di tutto è un elemento fondamentale. Dormire troppo o troppo poco, sono fattori che possono incidere sull’equilibrio dell’organismo. Molti studi concordano che sia ideale una media di 6-8 ore a notte.

Occorre evitare assolutamente il fumo. Oltre ad favorire l’insorgenza di malattie croniche, aumenta l’invecchiamento della pelle. Inoltre essere positivi ed una attiva vita sociale, aiutano ad invecchiare meglio e più lentamente.

Il terzo trucco è avere una regolare attività fisica. Non significa dovere andare in palestra tutti i giorni. Molto più semplicemente basta fare una passeggiata di una mezzoretta o di un’ora, almeno 3 volte la settimana. Favorisce le articolazioni, permette di bruciare calorie, rafforza la muscolatura, aiuta il rilassamento e il buon umore. Un consiglio utilissimo è quello di evitare sempre di prendere l’ascensore e di favorire le scale, sia nella salita che nella discesa.

